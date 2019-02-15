醫管局前主席胡定旭：單程證所用資源非大數字　醫護新移民則不少

醫管局人手不足問題再不新鮮，一眾前線人員早前分別向醫管局及政府表達不滿。醫管局前主席胡定旭今早在港台節目《千禧年代》回應「杏林覺醒」成員黃任匡早前提出認為應檢討150個單程證配額，胡家旭指150個單程證並非大問題，他記得當日數據，持單程證來港的人用的香港資源不多，不是大數字，反觀醫管局請不少醫護人員是新移民，對香港幫助很大。

對於黃任匡提倡引入英聯邦醫生的說法，胡定旭表示，應稍稍提高門檻，包括世界排名首50間或100間學府，而引入的醫生需持有香港身份證等。