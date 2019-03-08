【橋底黑幫案】官指結拜不等同入會　裁中年「新丁」罪脫　

警方前年發現有人疑在通州街天橋底的木屋內，以古老儀式為一中年漢做三合會入會儀式，並突擊拘捕多人，又在現場檢取發泡膠製神壇、裝有3毫子的利是封、乾坤圈、及則上「馬寧兒」紅紙的蓮藉等。惟該「新丁」卻稱只是在拜神及結拜兄弟，否認參加三合會集會罪。法官今（8日）就「新丁」的案作裁決時，直言現場確有很多古靈精怪的物品，惟控方未能證明被告對入會儀式有認知，即使他與黑社會成員結拜，也不一定是加入黑社會，遂裁定被告罪脫。

被告鄭偉傑被定參加三合會集會罪不成立。（林樂兒攝）

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被告警誡曾稱在結拜兄弟

控方陳詞謂，警方現場檢獲的神壇罕見，非普通用以拜祖先、拜土地等，而是用作三合會入會儀式的壇。他指，被告辯解當時在拜神，是毫無說服力，另被告在警誡會面中被問及弄熄香火有何意思時，提到結拜兄弟。

官不能確定被告對設置有認知

法官葉佐文則指，控方是假設了現場是進行入會儀式。他認為入會與結拜無直接關係，並舉例指成為馬會成員便不涉結拜。控方續指，該「神壇」寫上「新丁鄭偉傑」。葉官則質疑「新丁」是否必然指三合會新成員，控方則回應被告一定知道該儀式是三合會的做法。

葉官考慮所有證據後，指現場有一堆菜刀等古靈精怪的物品，然而控方單憑三合會專家證人的意見，並不能證明被告對該些設置有認知。基於疑點利益歸於被告，被告罪名不成立。

案件編號：DCCC 336/2018