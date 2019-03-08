全港的士申加價　紅的起錶24元擬加至30元　料最快下半年生效

的士業界於去年9月向運輸署提交加價申請，平均加幅達20.39%至25.71%不等。當中以大嶼山的士加幅最高，由現時的19元落旗起錶價建議增加7元至26元；而市區的士則建議由24元增至30元。運輸及房屋局指，新收費要通過立法程序，最快今年下半年生效，與上次即2017年4月加價相距兩年多。

市區的士落旗起錶建議由24元增至30元。（資料圖片）

運輸及房屋局向立法會提交文件，交代的士業界申請調整收費，及縮短停車跳錶等候時間的詳情。當中大嶼山的士的起錶價建議由現時的19元增至26元，加價7元，增幅逾25%；新界的士則由現時20.5元增加6元至26.5元，增幅約22%；而市區的士則加價6元，由24元加至30元。

的士業界建議收費。

至於跳錶收費方面，市區及新界的士於首2至9公里的收費，均每跳增加2毫，分別增至每跳1.9元及1.7元。而大嶼山的士則建議增加3毫，每跳將增至1.8元。而9公里後的收費，市區及新界的士同樣建議增加2毫，每跳均收費1.4元；而大嶼山的士則增加1毫至每跳1.5元。跳錶停車等候時間則劃一由現時60秒縮短至45秒。根據文件，由於新收費需要通過立法程序，料最快於本年下半年才能生效。

的士業界認為的士司機現時收入偏低，難吸引新人入行。（資料圖片）

運房屋：的士業界確實難以吸引新人入行

當局表示，的士上次加價為2017年4月，其後首12個月司機的收入雖有增長，撇除通脹後增幅介乎1.85%至4.14%，不過由於燃料成本上升等因素，令增幅輕微。而司機在上次加價後首12個月的每月平均淨收入約為16,600元至18,600元，不過根據政府統計處的資料，去年第三季的運輸行業平均每月薪金已達21,714元，當局認為相比之下，的士業界確實難以吸引新人入行。另外，現時約八成司機年齡達50歲以上，平均年齡約為59歲，業界希望透過增加收入吸引新人入行，並鼓勵業界改善服務質素。

在考慮的士加價的申請時，政府表示會考慮一藍子因素，包括業界收入和營運成本的轉變、市民負擔能力等。

新大嶼山巴士於去年9月提交加價申請，平均加幅為9.8%。（資料圖片）

新大嶼山巴士申請加價9.8%

另外，新大嶼山巴士於去年9月提交加價申請，平均加幅為9.8%，較於2008年的7.24%加幅為多。政府審視申請時，將考慮市民的接受能力及服務質素等。當局指，嶼巴於2018年的意外率較前兩年有所增加，由2016年的平均1.6宗增至4.4宗，不過九成屬輕微個案。就改善服務質素，嶼巴於2018年7月起購置的巴士將備有主動限速裝置、電子穩定性控制裝置，及安裝安全帶，並會進一步探討安裝司機監察裝置等。而嶼巴亦會於本年內委任安全總監，以監察嶼巴安全及培訓事宜。另外，嶼巴目標於2020年年底前於八個巴士站安裝實時巴士到站顯示屏。