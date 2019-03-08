領綜援婦隱瞞曾獲賠償120萬　被入稟追多收援助金40萬元

申領綜援的中年婦因前男友工業意外身亡而獲百多萬賠償金，卻一直沒向社署作出申報，及後中年婦另結新歡，可惜好景不常，二人辦理離婚手續時，中年婦才向社署透露賠償金一事，社署追查下發現她7年間多收40萬元綜援，婦人因欺詐罪被判囚18個月，社署及後追討多發的綜援金不果，昨（7日）入稟區域法院追款。

社會福利署透過律政司入稟區域法院，向被告劉佩雯追討援助金40萬元。（資料圖片）

原告為律政司司長，被告為劉佩雯。

前男友工傷亡獲賠120萬

入稟狀指，被告在1997年已開始申領綜援，而被告的同居男友於2000年因工業意外身亡，但早在身亡前，同居男友已離開被告及二人所生的兒子，但被告仍以同居者身份，向法庭申領同居男友的賠償金，並獲批約120萬元，但從沒向社署申報。被告及後結識另一男子並結婚，但被告直至2012年時與該男子辦離婚，她才向社署透露曾在前男友的意外中獲賠60萬元。

7年內多領綜援

不過，社署調查後發現被告隱瞞以另一銀行戶口，每月代其兒子領取5000元的賠償金，社署認為被告在2005年至2012年間，沒有如實申報其家庭總收入，並獲多發逾40萬元綜援金，被告事後被控欺詐罪，並被判入獄18個月，社署亦有向她追討多發的綜援金，但被告未有退回，故現興訟向被告追討。

被告曾稱實收賠償僅109萬

翻查有關案件的裁決，被告當時律師指她實際上只領取了約109萬賠償金，因按《僱員補償條例》，被告以同居人身分可獲45%賠償金，兒子可獲另外45%賠償金，但因其子當時尚未成年，兒子享有的賠償金以每月分期5000元形式支付予被告，即被告可獲賠償金的9成，而被告已用盡所有金錢撫養孩子。

案件編號：DCCJ1144/2019