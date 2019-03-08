友愛邨棄嬰屍案　女嬰母認罪揭坎坷身世　官准保釋讓見證幼子入學

屯門友愛邨垃圾站去年發現一具女嬰屍體，警方事後控告女嬰母親一項阻止合法埋葬屍體罪。她早前認罪，今在屯門法院求情時，揭露女被告出生後已遭親母拋棄，由祖母湊大，16歲便與現任男友誕下孩子，之後再誕下兩子，至今次在家中產下第四名孩子後不知所惜，才犯下本案，並希望能見證小兒子入學。裁判官參考過女被告的求情信等資料，相信她是一名好媽媽，先將案件押後至3月22日，等待被告的感化報告才判刑，並准被告保釋外出。

被告陳詠琪承認一項阻止合法埋葬屍體罪。（資料圖片）

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被告陳詠琪，28 歲，承認一項阻止合法埋葬屍體罪，指她於上年6 月29 日在屯門友愛邨垃圾站，以一個膠袋棄置一具女嬰屍體。被告與其男友麥瑞璘（43 歲）原亦被控一項隱瞞嬰兒出生罪，該控罪已獲撤銷。

女被告出生後被母拋棄

控方在庭上呈上被告的心理及背景報告，內容提及被告出生時就被母親拋棄，由祖母照顧，與家人的關係並不良好；學識方面僅達中三程度，16歲認識男朋友（即本案中的另一位原被告）後，即與其相戀並一直拍拖至今，先後為其誕下三名子女。

原不希望懷上第四胎

被告一直擔任家庭主婦，從沒有工作經驗，欠缺有關懷孕及生育的基本常識，因此除現11歲的長女外，被告懷有現時10歲及2歲的兩名幼子時，均沒有接受任何檢查，只在家中誕下二子。被告原不希望懷上第四胎，但也因無知故並無進行任何終止懷孕手術，是次案發之後，被告也不知道應如何處理，故只能消極地處理在家中誕下的女嬰。

不懂處理壓力而犯本案

辯方指，被告本性單純，知識、能力不高，加上社會亦沒有適當的支援；是次被告因不懂處理壓力而犯案，現在感到後悔，再犯機會極低，加上被告也主動交代案情，故希望法庭能以感化令處理被告。

家人求情望女被告早日回家

辯方同時呈上由被告男友，長女，次子所撰寫的求情信，指被告一直無微不至的照顧家中各人，家庭相處融洽，家人希望前後已經還押三個月多的母親能盡早回家。

官指不能抹殺女嬰生存機會

裁判官判刑時指，本案案情嚴重，被告在家中洗手間誕下女嬰，發現女嬰無反應後，第一時間應報警求助，但被告反而將嬰兒棄於垃圾房，有可能抹殺了女嬰的生存機會。但裁判官亦指出，案中女嬰身上並無任何傷痕，也沒有證據證明被告有導致女嬰死亡，是次犯案皆因知識不足，使用愚蠢和錯誤的方法處理問題，現在被告已經反省，重犯機會十分低。

准被告保釋見證幼子入學

裁判官從被告還押時與家人的通信及背景報告中，得悉被告一直妥善照顧家人，是位好媽媽。同時，被告幼子亦準備入讀幼稚園，被告十分希望見證幼子第一天上學。考慮到被告的各項背景，裁判官最終將案件押後至三月二十二日，等待被告的感化報告，期間被告准許保釋外出。

案件編號：TMCC 1668/3018