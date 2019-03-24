香港01創辦人于品海：傳媒不會式微　除非人不溝通、不表達意見

《香港01》創辦人于品海接受香港電台節目《鏗鏘說》訪問，主持人羅永聰問到，《香港01》作為第一間定位為倡議型媒體的新媒體公司，營辦目標會否擺得太高。于品海認為倡議式的工作，本來就是辦媒體的基本，而即使《香港01》仍未能獲得盈利、整體傳媒生意也不易為，但他相信傳媒是作為社會溝通的平台，不認同行業會式微，盈利也不是《香港01》的唯一價值，因此會繼續投資：「除非人開始不講話，不表達意見，不再溝通。」

談「倡議型媒體」：媒體本來有倡議性質

過往香港主流傳媒，大多視中立、客觀、公正為金科玉律，但《香港01》開業之初，便把「倡議型媒體」作為公司定位，對不少議題都旗幟鮮明地表明立場，羅永聰認為這種的營辦目標似乎擺得太高。

不過于品海回應的第一句便指出︰「不是做倡議式的工作，辦媒體來做什麼？」他認為，媒體本來就是有立場、有倡議性質的，外國知名媒體如《金融時報》、《紐約時報》、CNN等，其實在新聞處理上都有本身的看法、立場，其實都是「倡議式」：「（中立、客觀、公正）當廣告宣傳，我都可以信一信。」

但對不少香港受眾而言，「倡議型媒體」始終是一個較進步的理念，于品海在訪問中指，《香港01》周報創刊封面用「兩蚊搭地鐵」，目的就是為了令人更易明白什麼是倡議型媒體：「在今日一個社交傳播比較強的時代，要同受眾有直接接觸的話，用倡議、或者將倡議更加去表象化，可能是有效的。」例如在土地大辯論、粉嶺高爾夫球場爭議，《香港01》表明立場促請政府全面回收高球場，在社會上就獲得廣泛迴響。

《香港01》曾倡議回購港鐵及推行「兩蚊搭港鐵」，可望大幅減低基層的通勤開支。（資料圖片）

談《香港01》經營：不能單從盈利與否判斷是否成功

然而，不能否認的是，《香港01》既是一個「倡議型媒體」，但也是一家企業，從經營角度來看，這家企業自2015年成立以來，更一直未能轉虧為盈。在訪問中，于品海承認從生意角度是未成功，仍需要調整，而調整過程正面對兩個衝突：「一種就是舊媒體同新媒體之間的衝突，另一種就是新媒體自己的形態之間的衝突，因為現時香港的新媒體，大部分都是紙媒的延伸品，在生意的生態上仍然有好多變化，不似大陸或者美國，有比較成熟的商業生態去支撐。」

對於《香港01》這盤「生意」，于品海認為其企業價值超乎生意考慮，不能單從盈利與否判斷是否成功：「01到現在未賺，但是我認為她的企業價值，即是在無利潤下，她的公司整體價值，已經超乎我投資落去的錢，所以我會繼續投落去，如果我們可以在10億或者20億的水位達到盈利的話，我認為她已經非常之賺錢。」

于品海指他雖然也打高球，但他也非常支持收回粉嶺高球場建屋。（李澤彤攝）

談政治立場：求政治好處倒不如做地產

在訪問之中，羅永聰也觸及到一個「敏感」話題，就是《香港01》的成立是否帶有政治目的。《香港01》在2015年成立之際，當時香港正準備舉行特首選舉，且企業成立至今，仍有人認為《香港01》是親中媒體；但另一邊廂，于品海過往亦曾捐助民主派，因此亦有人稱《香港01》是「黃絲媒體」。于品海笑言：「如果我早十年財政狀況比較好的話，可能十年前就做了（創辦《香港01》）…所以我不會話有什麼特別的、跟上一屆政府有關，我不care今屆政府、上一屆政府怎想。」

至於有看法認為，藉著辦媒體可獲得政治本錢，于品海認為這是偏見及幼稚：「在香港做媒體的話，怎樣有政治好處？倒不如做地產啦。」于品海直言，過去三、四十年，媒體一直是他生意上的負擔：「我們公司的利潤來自於地產、其他生意，這些生意同媒體肯定無關係，如果話在香港做媒體對大陸有用的話，真是幼稚，將件事煽情化，我覺得無意思，但不能避免，人們是會繼續講。」

《香港01》成立以來，對不少社會議題都立場鮮明：力倡回購港鐵、認為梁振英不宜續任特首、支持全面回收粉嶺高球場等等，哪為何于品海不直接從政？于品海在訪問中反問：「為何政治是唯一一個同社會溝通的東西…最直接的未必是最有趣，可能間接的、可能同一些人不停去微風細語傾談，可能會更加有趣。」因為于品海認為，對社會最好的影響，不一定來自權力，是來自說服力。