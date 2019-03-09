回應理大民主牆風波退學令　楊潤雄：局方須尊重大學決定

四名理工大學學生去年因學校民主牆管理問題與校方起衝突，最終遭重罰，包括停學、勒令退學等，事件引起社會廣泛關注。教育局局長楊潤雄今日(9日)回應事件指，大學有權力及責任去教導及處理學生，公眾持有不同意見屬正常，但局方必須尊重大學。

理大學生會日前舉行集會，數百名市民、各院校學生會成員及學生到場聲援四名受處分學生。（資料圖片/李澤彤攝）

理大去年發生以紅紙遮蓋校內民主牆事件，校方學生紀律委員會早前公布處分4名涉事學生，當中護理學碩士生何俊謙被判「極刑」，被即時踢出校，並終身不再獲理大錄取，多個家長及學生團體均批理大處理不當。楊潤雄今日回應時表示，大學有權力及責任去教導及處理學生，公眾對社會富爭議事情有不同意見屬正常，但局方必須尊重大學，相信校方經充分考慮後，按機制作出決定。

教育局局長楊潤雄今日（9日）回應教師校園墮樓時形容事件不幸，感到難過及婉惜。（資料圖片）

教師校園墮樓 楊潤雄：校方成立專組查內部管治

另外，天水圍東華三院李東海小學日前發生女教師在校內跳樓身亡事件，有校內老師向傳媒透露，校長一直不尊重和不信任老師，令不少老師感到大壓力。楊潤雄表示，對該名老師身亡感難過及婉惜，形容事件不幸，並透露校方會成立專責小組，就事件及內部管理進行調查。被問到局方會否調查校方有否向涉事老師施加壓力?楊潤雄則指，局方留意到不同報道及資訊，惟須待小組完成工作，才能確實知道問題及商討如何改善。

至於聖保祿中學早前因中六學生最後上課日於校外拍照報警一事，楊潤雄指，收到家長等人士投訴，局方會作出適當跟進。