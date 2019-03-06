【教師校園墮樓】死者為開校元老　20項指標評核表現　壓力沉重

「開校元老」女教師墮樓亡案，揭高層逼教師離職風波！周三（6日）早上七時許，天水圍東華三院李東海小學，48歲姓林圖書館女老師於校內墮樓亡。校方表示，林老師加入學校逾23年，主要負責中文及圖書科，對於其離世感到惋惜。林老師胞弟指，姊姊生前曾斥校長有很多無理要求，疑工作壓力爆煲，走上絕路；香港01獲得東華三院學校的教職員考績指標，當中評核項目多達20項。消息透露，校內不少資深的老師，近年也面對飯碗壓力。

周三（6日）早上約7時半，天水圍東華三院李東海小學一名48歲姓林女教師，於校園六樓直墮地面，當場死亡，伏屍有蓋操場外。（梁銘康攝）

校內高層盼留着年輕老師 挑剔及針對「長約」舊教師

警方未有在現場檢獲遺書，初步調查顯示事件沒有可疑，懷疑她從上址一走廊墮下，死因有待驗屍確定。（梁銘康攝） 有老師不勝打壓 相繼遞信離職 今晨（6日）天水圍東華三院李東海小學，一名48歲姓林女教師墮斃，事件揭示校內教職員「換新血」及「逼離職」風波。有消息人士向香港01記者透露，數年前該校聘任新校長，有人為聘請及留着年輕老師，遂向有年資的長約老師教席「埋手」，已有多名老師不勝打壓，相繼離職。 遭校方不停觀課、檢查功課簿 有老師為壁告板佈置後，有高層人員稱設計不合心意，要求老師重造數次。有高層不停觀看同一老師上課情況，並且向檢查改功課簿事宜等，亦有人被發警告信。 消息人士：裝修報價訂書「一腳踼」 女死者生前任圖書館主任。據知，該校圖書館早前計劃裝修，圖書館主任亦需負責報價、招標、訂書櫃等工作，並要計劃重購數萬本書。而購書後的入資料、分箱及圖書分類，亦是一腳踼完成。據知情人士指，女死者每周需故學超過25教節，工作已喘不過氣，身心俱疲。

女事主於1996年入職 負責中文及圖書科

今早（6日）返學時間約7時半，48歲姓林女教師由天水圍東華三院李東海小學6樓墮下，女事主直墮有蓋操場外，證實當場死亡。（網上圖片） 女死者林老師 加入學校逾23年 今日（6日）下午東華三院發新聞稿指，東華與校方對林老師離世深感惋惜，並向其家人致以最深切慰問。而林老師於1996年入職「東華三院姚達之小學」下午校，學校其後改名為「東華三院李東海小學」。近年，林老師主要負責中文及圖書科。東華三院為離世老師的家人提供所需支援，並可按家人意願提供殯儀服務，期望協助他們渡過難關。 校方啟危機處理小組 事發後，校方已就事件通報教育局，並已獲當局支援，亦已即時啟動危機處理小組，連同東華心理學家及社工，為師生進行情緒評估及協助，正密切留意師生情況。學校校董會將成立專責小組深入了解及跟進事件，並在東華三院總部協助下與家人及學校持份者作適時溝通。

東華三院教職員考績指標

考績指標評核項目多達20項

據了解，任職東華三院學校的老師每年都需要接受校方評核。香港01獲得一份東華三院教職員考績指標，當中評核項目多達20項，包括守時、勤勉、幹勁及自發性、工作產量、專業知識、專業發展、教學準則、授課效果、秩序管理、擔任課外活動的樂意程度、分析能力、提供建設性建議的能力、判斷能力、在壓力下表現的能力、對工作的責任感、組織能力、員工管理、團隊關係、對學生關懷及與家長的聯繫。每一個項目再細分A至F等級，據悉有人評分審慎，而老師需要所有等級達到B或以上，才能升為助理小學學位教師（APSM）。

評核由個別主管負責

該份考績指標亦提及，由於評核是由學校或個別主管負責，可能出現標準不一、資料不足的情況，未能全面反映老師的工作表現，而教師除了需要被校方評核，亦要自行評估，內容與校方評核表大同小異。

圖書館科遭工作分薄 圖書館科主任或需教書

女事主的胞弟及其他親友到場了解，眾人相擁而哭。胞弟指姊姊為校內老師，生前疑受工作壓力影響，並指校長有很多無理要求。（梁銘康攝） 教育局指引：圖書館主任負責 學習資源統籌管理 據教育局《基礎教育課程指引》顯示，學校圖書館主任主動與科組協調和溝通，負責學習資源的統籌和管理，加強課內與課外閱讀統整，設計多元化閱讀活動。協助學生善用圖書館學會學習，例如：以不同方式及有關科技，提供簡便的渠道讓學生獲取資訊。 教協會長：曾聽聞圖書館主任有怨言 教協會長馮偉華表示，圖書館主任為政府設立職位，校方可升一名教師或外聘一人擔任。不過，近十年校方可彈性處理事件，曾有校方將工作分予分老師做，變相將工作「外判」予其他教職員。馮偉華指，曾聽聞圖書館主任圈子有怨言，將本來做推廣閱讀工作，變為有機會需教書，並需進修及準備教材。 教育局：未收過該教師求助個案 教育局發言表示，對事件表示難過，已派員即時到校提供協助。學校已啓動危機小組跟進事件，包括安排學校社工及教育心理學家為有需要的學生及教職員提供輔導。教育局會繼續與學校保持緊密聯絡，以提供適切的支援。另外，教育局過往没有收過該名教師的求助個案。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）