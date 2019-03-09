風雨蘭18年收1.4萬宗性暴力求助　兩成跟進個案受害人不足16歲

風雨蘭於今日（9日）發表《風雨蘭個案回溯研究報告2000-2018》，當中就過去18年的求助個案進行分析。報告顯示，18年間共接獲1.4萬中性暴力求助個案，於逾 3,000宗獲輔導員作深入跟進的個案中，逾兩成受害人案發時年齡為16歲以下。而受害人平均延遲約3.8年求助，當中逾一成人更延遲達10年以上。

風雨蘭發表《風雨蘭個案回溯研究報告2000-2018》。（風雨蘭網站圖片）

風雨蘭發表的《風雨蘭個案回溯研究報告2000-2018》中，顯示於過去18年間共接獲1.4萬宗性暴力求助個案，而中心就當中3,611宗個案作深入跟進及研究。

三分二深入跟進個案涉強姦

於深入跟進個案中，以強姦的個案最多，有2,318宗，佔整體64.2%；其次為非禮個案，佔30%。風雨蘭稱，接獲的各項性暴力個案均有上升趨勢，反映針對女性性暴力的問題持續嚴重。

研究報告顯示，風雨蘭於過去18年接1.4萬宗性暴力求助。（風雨蘭網站圖片）

有個案遲了58年求助

報告提及 ，受害人普遍延遲3.8年向風雨蘭求助，當中一成人延遲時間達10年或以上，而最長時間者更達58年。而當中以非禮個案延遲求助情況最嚴重，平均延遲約6.7年；其次為強姦個案，平均延遲約2.6年。

兩成受害者案發時為16歲以下

當中值得注意的是，逾兩成受害人案發時的年齡於16歲以下，而最年輕者僅得1歲。於16歲以下的受害個案中，45.1%的侵犯者為家人或親屬，而近三成受害人於案發時更與侵犯者同住。而16歲以下的受害者平均延遲13.2年求助，較16歲或以上的受害人延緩逾十倍以上。

王秀容稱，研究報告建議政府改革及優化各項防暴政策和受害人的支援配套服務。（風雨蘭網站圖片）

風雨蘭總幹事王秀容稱，受害人延遲求助的情況反映社會缺乏一個有利的環境或完善的機制，讓受害人可即時對外尋求協助。她建議政府應改革及優化現行的各項防暴政策和受害人的支援配套服務。

立法會議員陳沛然稱，立法會正推動政府於公立醫院設立24小時一站式危機支援中心，予性暴力受害人及受虐兒童。