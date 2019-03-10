民主黨再收14宗投訴「幣少爺」個案　涉款170萬元

「幣少爺」黃鉦傑日前被警方以涉嫌串謀詐騙被捕，民主黨今日(10日)指，近日再收到14宗與「幣少爺」有關的「Filecash coin」（FCC）加密貨幣的苦主求助個案，涉及金額超過170萬港元。 民主黨財經政策副發言人袁海文指，不少苦主因相信「幣少爺」的內幕消息、低位買入博反彈的概念購買，呼籲投資者切勿盡信。

苦主Willis(左)（化名）和少俊（化名）。（盧翊銘攝）

幣少稱FCC市值可達10美元

苦主Willis（化名）於一月初，購入5000粒FCC虛擬貨幣，當時每粒FCC市值人民幣7元。他其後亦聽信幣少爺的說法「趁低吸納」，共購入約2萬粒FCC，花費約20萬港元。Willis憶述，幣少起初聲稱FCC能升至10美金元一粒，在1月19日的講座上又大談FCC發展，包括可應用於賭場網、成人網、交易網等，令人覺得FCC有很大發展空間。

袁海文指，不少苦主因相信幣少的內幕消息而購買。（盧翊銘攝） Willis坦言因貪念，其後再加入幣少爺的「進寶計劃」，該計劃每次參加價錢為2.8萬元，他總共購買了8次，前後花費約十多萬。Willis指，對方聲稱計劃開始的兩個月每天會有25粒加密貨幣，兩個月間便可回本。惟Willis指出，除了最初8日有足夠數量外，至今每日礦機生產約5粒FCC。而FCC市值最高只曾升至約3.87美金，近日更是跌至約0.07美金，Willis已損失約40萬港元。 苦主為買虛擬幣 透支信用卡10萬 另一苦主少俊（化名）則指，當初因幣少派錢、派飯券行為，覺得其很有愛心。少俊亦購入FCC、進寶計劃，損失約30至40萬元。其為購買加密幣，更以信用卡透支了約十萬元，現仍要承擔高息債務，「每日都食麵包，但希望出嚟提醒返大家。」少俊指，幣少於這兩星期，又試圖以FCC送一種名為GC新虛擬貨幣的手法吸引人，二人已於上周四報警，並在未來數天落口供。

苦主Willis指，當初以低位買入博反彈。（盧翊銘攝）

民主黨財經政策副發言人袁海文指，對於幣少涉及撒錢案及記者會後仍有人中招感到震驚。袁提醒，虛擬貨幣、交易平台、托管式的礦機合約等，全部都欠規管，所謂回報或內幕消息只是「口講口賠」，呼籲投資者切勿盡信。民主黨將於3月18日下星期一與證監會開會，跟進有關規管工作。