【流感高峰】13公院佔用率「爆棚」　明愛高達125%連續6日排榜首

冬季流感持續肆虐，醫院管理局公布昨日（10日）全日有5,352人次到急症室求診，比前日（9日）的5,741人次減少389人次。內科住院病床佔用率繼續超過100%，平均為108%，當中13間醫院「逼爆」，而明愛醫院的內科病床佔用率更高達125%。

3月11日早上11時許，有1間醫院的急症室輪候時間超過8小時，為威爾斯親王醫院。 （香港01圖片)

醫院管理局公布昨日（10日）公立醫院服務使用數據，全日有5,352人次到急症室求診，經急症室轉入內科病房有863人次。

整體的內科住院病床佔用率為108%，15間公立醫院中有13間「爆滿」，情況最嚴重為明愛醫院（125%），其次為基督教聯合醫院（117%）、博愛醫院（116%）、伊利沙伯醫院(116%)，而律敦治及鄧肇堅醫院、屯門醫院均為111%；此外，北區醫院（107%）、將軍澳醫院（107%）、廣華醫院（106%）、威爾斯親王醫院（106%）、瑪嘉烈醫院（103%）、雅麗氏何妙齡那打素醫院（102%）、仁濟醫院（101%）。

另外，兒科病床佔用率方面，整體為86%，其中將軍澳醫院佔用率高達108%，東區尤德夫人那打素醫院則為100%。