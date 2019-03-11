養和醫院獲李嘉誠基金捐贈1000萬　推行三年心臟導管資助計劃

養和醫院心臟科中心獲李嘉誠基金會捐款1000萬元，推行為期三年的「心臟導管介入資助計劃」，資助患有冠狀動脈堵塞、心瓣嚴重狹窄等心臟病病人進行手術。計劃自去年7月開始推行，至今已有10名病人受惠，共獲得資助金額逾200萬元。

余先生於手術後進行輕鬆復康運動，以提升體能。（養和醫院提供圖片）

「心臟導管介入資助計劃」資助患有冠狀動脈堵塞、主動脈心瓣嚴重狹窄、二或三尖瓣閉合不全及非瓣膜性心房纖顫的病人進行手術，當中包括置入血管支架、人工心瓣、二或三尖瓣夾合器及左心耳封堵器等植入物。由於部分植入物成本較高，或令病人對手術卻步。養和醫院會將個案轉至養和心臟科中心醫生團隊審核，當中考慮病人狀況、手術後會否提升生活質素等因素，同時亦會考慮其他心臟科醫生轉介的個案。

87歲的余先生經計劃資助接受微創「經導管主動脈心瓣置換術」。（養和醫院提供圖片）

現年87歲的余先生是計劃的受惠病人之一，他的內臟位置天生左右對調、而去年底其主動脈心瓣嚴重狹窄而需要接受手術。不過礙於其年紀及身體狀況不宜接受開胸手術，故醫生決定為他進行微創「經導管主動脈心瓣置換術」更換人工心瓣。由於他已退休多年，故關心手術所需費用，幸得計劃資助及減收部分費用。

現時除由李嘉誠基金會資助手術相關費用外，養和醫院參與計劃的醫生將減收部分住院費及醫生費，病人僅需要負擔部分手術費用。養和醫院稱每位病人的資助金額由18萬元至50萬元不等，料三年內惠及30名病人。