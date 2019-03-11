海悅花園被竊逾3百萬管理費案　管理公司指法團也有責　入稟索償

青衣海悅花園前年爆出管理公司員工涉盜竊逾300萬元管理費事件，事件爆出後，業主立案法團發通告予住戶聲稱會向管理公司追討損失，不過管理公司上周五（8日）入稟高等法院，指其職員盜用管理費，又稱業主立案法團兩名成員未有妥善看管費用，向3人追討賠償，以應付業主立案法團的未來索償。

原告為威格斯物業管理服務（香港）有限公司入稟高等法院向懷疑竊款者，及兩名法團成員索償。（資料圖片）

被告包括竊款疑犯及法團兩成員

原告為威格斯物業管理服務（香港）有限公司，被告黃兆全（譯音），即涉嫌偷款的職員、業主立案法團的成員何競存、及法團司庫黎惠娟。

法團曾向原告追討損失

入稟狀指出，黃於2017年5月至2018年9月間疑挪用法團的資金，而法團及後不斷威脅聲稱要向原告追討損失，原告否認在法團損失要負上責任，但認為若法團向原告進行任何索償，3名被告均要負擔原告的損失。

原告反指法團未處理好管理費

至2017年10月前，法團負責管理3個定期存款戶口，而當中涉及1900萬元，而法團另有一個儲蓄戶口用作收取法團的管理費及廣告板租用費，而法團委員為戶口唯一授權簽署人，但一筆635萬元的定期存款於2017年10月到期後，法團沒有續期，並將有關款項轉至存款戶口，及後，該存款戶口金額不斷下降，而其中334萬元不翼而飛。

指法團成員用藉口掩飾失款

原告相信有關法團的管理費並沒有存入存款戶口，才被人挪用款項，直至2018年5月，法團才將存款戶口的300萬元轉回定期存款戶口，而在相關時間，法團成員何競存及司庫黎惠娟，均沒有採取任何行動阻止存款戶口的錢不斷消失，更在2018年8月一個法團會議上，解釋款項用在維修等項目上，事實上卻以此為藉口掩飾真正失款的原因，故原告認為2人亦有失職，認為應為失款負責。

案件編號：HCA390/2019