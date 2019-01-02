海悅花園340萬管理費被盜　管理公司拖延2個月仍未交代糊塗帳

青衣海悅花園兩個多月前，爆出管理公司員工涉盜竊340萬元管理費事件。《香港01》取得法團所發文件，顯示法團指控管理公司至今仍未交代涉案金額，亦未提交相關帳目文件作核數，並向物業管理業監管局投訴。執業事務律師梁永鏗指出，法團可向土地審裁處申請頒令，限制管理公司在法庭指定日子內提交。

2018年10月，在威格斯物業管理服務(香港)有限公司(下稱威格斯)所任職的一名翁姓男子，涉嫌盜竊青衣海悅花園管理費被捕。據當時報導涉案實際金額，初步估算達340萬元。不過，實際金額至今仍未確實，《香港01》向警方查詢，警方仍指涉案金額尚待點算。



《香港01》取得一份法團於上月3日向物業管理業監管局發出的投訴信函，提及法團指出，自管理費失竊後，多次向威格斯索取2017年9月至2018年10月的財務資料及報表，但對方一直未有提交相關文件。

投訴信亦指，法團批評威格斯亦未提供每月收支帳目及資產負債表，涉違反法團跟威格斯簽訂的服務合約條款，同時，法團亦指威格斯曾報稱失竊金額達340萬元，但質疑管理公司提供失實數據誤導法團，料失竊金額逾340萬元。

法團質疑管理公司提供失實數據誤導法團，料失竊金額逾340萬元。(圖片由受訪者提供)

威格斯：過程繁複 需時整理

據法團會議紀錄，威格斯執行董事於去年11月特別業主大會，仍表示最快待今年1月25日才可將資料交予警方及法團。《香港01》向威格斯查詢，其發言人表示，正積極調查及整理相關帳目，惟過程繁複，未能於短時間內完成有關工作，同時須配合警方刑事調查，將適時向法團交代相關事宜。發言人又指，由於調查仍在進行中，現在任何武斷臆測極不合適。



至於海悅花園業主立案法團方面，《香港01》曾多次透過其管理處及當區區議員聯絡法團，惟屋苑管理處職員表示，法團主席託屋苑管理處口頭轉達，案件進入司法程序，交由警方處理，不宜評論。

法團主席託屋苑管理處口頭轉達，案件進入司法程序，交由警方處理，不宜評論。(圖片由受訪者提供)

物業管理業監管局：未能處理

物業管理業監管局發言人指出，不評論個別個案，但已向相關人士了解，並於制訂附屬法例時考慮相關個案。發言人又指，局方正就草擬《物業管理服務條例》附屬法例作公眾諮詢，在有關發牌制度及操守守則正式訂立前，未能處理相關投訴。

據《建築物管理條例》，管理公司須在每一季以後的一個月內完成帳目，梁永鏗相信管理公司應可隨時提交帳目及收據等文件。(資料圖片)

律師：可要求法庭頒令

執業事務律師梁永鏗認為，管理公司應可隨時提交帳目及收據等文件，如需三星期時間整理亦算合理，若太久仍未提交，法團便有理據向法庭或土地審裁處申請頒令，要求管理公司在特定時間內提交帳目文件，管理公司須在開庭審訊時解釋為何未能提交，除非其原因獲法庭接納，否則多數須最短時間內補交文件，否則屬藐視法庭。

民政事務總署發言人表示，海悅花園管理費疑遭盜竊後已提醒法團盡快舉行業主大會，向各業主解釋事件最新進展及跟進工作。