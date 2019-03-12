【中港假結婚】港女假丈夫攜子申居留權　每年拘近千人涉假結婚

廿多歲港女朱小姐「搵快錢」，與福建男子假結婚，事後因未收足錢，大感後悔。其實朱小姐的「丈夫」已有一子一女，當中一個為雙非童，另一個屬內地戶口。換言之，朱小姐「假結婚」將致最少兩名本不符資格來港人士取得香港居留權。 最近三年，假結婚每年懷疑個案逾500宗，每年被拘捕人數近千人。立法會議員譚文豪表示，假結婚被捕數字每年多達千人，數字顯然並非冰山一角。譚指福建丈夫利用假結婚來港，其後更可為子女申請，最終卻非因家庭團聚，加重香港福利負擔，長遠只會打亂香港人口整體規劃。

一名自稱大專畢業的朱小姐（化名）近月在社交網站，被中介以50萬元利誘到福建假結婚。（資料圖片／梁祖饒攝）

一名自稱大專畢業的朱小姐（化名）近月在社交網站，被中介以50萬元利誘到福建假結婚。朱小姐及後同意假結婚，並在福建與「丈夫」會面。她在辦理結婚手續時，發現「丈夫」育有一子一女，並欲帶未成年的子女來港。

每年錄逾500個案 每年拘捕近千人

但其後中介未有按承諾發放酬金，朱小姐僅從「丈夫」獲取一萬港元，擔憂其後要為其子女申請來港，害怕假結婚事件會被揭發，終日惶恐不安。她自言十分後悔為錢而假結婚。

根據入境處揭發懷疑假結婚的個案統計，入境處最近三年均錄得至少500宗懷疑個案，每年被捕人數均近千人。

譚文豪指單程證審批權不在港府，每年近千被捕人士反映假結婚事件並非個別事件，更有被濫用的傾向。（資料圖片／余俊亮攝）

單程證被濫用 打亂香港規劃

立法會議員譚文豪以福建丈夫為例，指出他們並非真正「家庭團聚」為由來港，但只要福建丈夫取得單程證，可為其未成年子女申請來港，可謂「藤㨢瓜瓜㨢藤」來港，無疑不斷加重政府福利負擔，尤其在教育或醫療的層面，最終打亂香港的人口規劃。

譚文豪指單程證審批權不在港府，入境處只能從檢控着手，每年近千被捕人士反映假結婚事件並非個別事件，更有被濫用的傾向。他建議政府嚴懲假結婚人士，並投放更多資源予入境處巡查。

毛孟靜更提及她曾有求助個案，屬申請單程證的廣東省家庭，在內地申請期間時曾被當地職員要求畀30萬港元「茶水費」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

廣東申單程證 被要求畀30萬茶水費

「單程證被濫用，完全唔公道，有申請家庭曾在內地被叫畀30萬飲茶錢。」同認為單程證被濫用的立法會議員毛孟靜擔憂指，假結婚個案愈來愈多，早年曾有地區法律諮詢律師向她透露，有90%辦理離婚手續均為新移民女性，結婚更是一至兩年。毛指不排除有因不合而離婚的夫婦，但該律師坦言數量「多得恐怖」。

毛孟靜更提及她有求助個案，屬申請單程證的廣東省的家庭，在內地申請期間時曾被當地職員要求畀30萬港元「茶水費」，最終該家庭為加快團聚，仍繳交一半「茶水費」到港。她指單程證被濫用的走勢令人不安，加重對民生資源的負擔，促講港府取回單程證審批權，並堵塞假結婚漏洞。

中港假結婚騙徒Whatsapp溝通流程

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