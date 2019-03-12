六旬姑丈藉詞為妙齡姪女按摩　拉下對方內褲非禮　官斥卑劣囚1年

六旬姑丈得悉21歲姪女肚痛並獨自在家中休息，即上門探望，並藉詞為對方按摩，卻乘機大肆非禮，不但拉下姪女內褲，又趁機摸及吻她胸部，姪女嘗試把他推開不果，被辱約10分鐘才告結束。姑丈早前在屯門法院承認非禮，求情時稱一時衝動，裁判官今（12日）判刑時指，姑丈以長輩身份非禮姪女，行為卑劣，判他入獄一年。

67歲被告在屯門法院承認非禮21歲的姪女。（資料圖片）

現年67歲被告，承認一項非禮罪，指他於去年11月在屯門一單位內非禮21歲的女事主。

官指被告沒考慮事主感受

裁判官在判刑時指，被告明知事主只是獨自在家，上門造訪時藉詞幫她按摩腹部，乘機拉起她的上衣，又拉下她的內褲，繼而摸及吻她胸和下體，直言案情嚴重，而事主已多次想把被告推開，但被告不理，繼續其非禮行為，事件長達10分鐘，可見被告既沒有考慮女事主感受，亦用上一定武力。

被告作為長輩未有尊重女事主

裁判官續指，被告作為女事主的姑丈，是她的長輩，卻不尊重對方，事件有違反誠信之嫌，唯一可接受的求情是被告認罪，免事主出庭作證，但認為事件對女事主做成一定傷害，故要作阻嚇性懲罰。

事主曾一度放棄追究

案情指，事主當日因為腹痛，獨自在家休息。被告得知後上門造訪，並稱可以替她按摩，惟被告卻趁機扯開事主衣服及內褲，並摸事主胸及下體等，事主感驚慌，曾推開被告，但被告不理，至約10分鐘後才停手及離開。

事主事後向父親哭訴，被告亦有致電事主父道歉，並承認所作的行為。事主有報警，但一度想給被告機會而不作追究，惟來她感到傷心及沮喪，且情緒低落，最後再次報警。被告被捕後承認衝動而犯案。

案件編號：TMCC406/2019