洋妞坐港鐵長腿延伸扶手杆晾腳　阿伯非禮勿視無奈側臉

無論是什麼種族或國籍，都不應做缺德失儀行為。網上今日瘋傳一張圖片，可見一名穿「短打」的外國女「低頭族」乘搭港鐵時，即使前方站住有一名用傘協助站穩的老翁，仍然伸長左腳踩在扶手杆「晾腳」，令到老翁側臉，網民紛紛批評她「好核突同無文化」、「無論乜人種都要出聲」。

一名穿「短打」的外國女子在港鐵車廂座位上低頭玩手機，而且伸長修長的左腳踩在扶手杆「晾腳」，令到老翁側臉。（fb群組「香港交通突發報料區」圖片）

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有網民將圖片上載至facebook群組「香港交通突發報料區」，指事發今日中午12時許，圖中可見，現場是港鐵車廂內，全廂滿座，不少乘客都需要站立，一名穿「短打」的外國女子在座位上低頭玩手機自得其樂，另一名老翁則用傘協助站穩，但未知她視若無睹還是真的見不到老翁，她仍然將修長的左腳踩在直立式扶手杆晾腳，儼如橫式欄杆，其他乘客都難以經過，該名老翁左手握住扶手杆，右手持傘，相信「非禮勿視」而側臉，以免望到外國女子及其左腳。

帖文引起網民批評，留言指「無論乜人種都要出聲」、「隻腳咁踩住條杆咁無禮貌嘅」、「無水準」、「低質素」。

（fb群組「香港交通突發報料區」）