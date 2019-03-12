「大S」奶奶張蘭違令拒申報大額資產　藐視法庭罪成判監一年

內地知名餐飲集團俏江南創辦人、台灣藝人徐熙媛（大S）的奶奶張蘭，因出售俏江南的股份爭議惹上官非。張蘭於2015年被高等法院頒發禁制令，除凍結張蘭的資產，亦需披露其資產，惟法庭及後發現她沒遵從法庭命令，申報她淨值超過50萬元的資產，構成藐視法庭，早前法院下判詞判張須監禁1年。

張蘭（中）被裁定藐視法庭，判監禁1年。（視覺中國）

「大S」徐熙媛與張蘭兒子汪小菲的姊弟戀最終開花結果，二人現育有一子一女。（網上圖片）

原告為LA DOLCE VITA FINE DINING COMPANY LIMITED，被告張蘭。

法庭已禁張轉移近4億資產

法庭就此案於2015年2月26日決定頒布禁制令，禁止張蘭將在香港境內及境外的約5,100萬美元（即達4億港元）資產轉移或出售，同時下令她必須向原告透露在香港境內及境外所有淨值超過50萬港元的資產。

僅申報121萬美元及北京不動產

張蘭及後申報資產，包括她在其名下公司Grand Lan Holdings Group (BVI) Limited所擁有的股份、約121萬元美金存款、兩輛車及在北京的不同物業，不過原告向法庭表示張蘭沒有申報在禁令範圍內的所有資產，雙方就此再作爭辯，法庭終在去年3月裁定張蘭違反禁令，構成藐視法庭。

張蘭於2009年以25億人民幣財富首登胡潤餐飲富豪榜第三位。（視覺中國）

張沒就違反命令道歉亦不出庭

判辭指，張蘭在判刑當日未有出席，而代為列席的律師亦沒有作任何求情，法官直指張蘭沒就違反法庭命令道歉，顯示她沒有悔意，即使法庭要求她出席判刑聆訊，她亦未有出席及作出任何解釋，法庭需要確保其命令不會被輕視，而且張蘭明顯故意及有計劃地違反法庭命令，行為嚴重，即使她曾有多次機會進行補救，她仍然選擇不作申報。

原告申索2.8億美元

在是次訴訟中，原告向她申索達2.8億美金，但她卻只申報約128萬美金資產，原告會因而蒙受損失，故判即時監禁。

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創辦川菜品牌「俏江南」

現年60歲張蘭，於2000年在北京創辦川菜品牌「俏江南」，6年後開頂級會所「蘭」會所，號稱投資3億元人民幣。她於2009年以25億人民幣財富首登胡潤餐飲富豪榜第三位。

因出售股權問題惹官非

惟疑因內地政府於2012年打擊公款豪吃喝，令張的集團需出售頂級會所。而張於2014年把俏江南的82.7% 股份，以3億美元售予歐洲私募股權基金CVC Capital，最後因股權轉讓問題，引發是次爭議。

「大S」徐熙媛與丈夫汪小菲近期傳婚變，不過她已否認。（視覺中國）

「大S」與張兒子汪小菲譜姊弟戀

張的兒子汪小菲則和幾位女星傳過緋聞，至2010年和「大S」徐熙媛結婚，兩人育有一子一女。而近月42 歲徐熙媛和37歲汪小菲突傳出婚姻出現危機，並有傳因汪小菲經營酒店的財務問題，兩人發生爭執。大S隨即否認婚變傳聞。

除了是次股份爭議外，張蘭和其公司亦於去年遭1間香港律師行入稟，追討約312萬港元律師費。

案件編號：HCMP585/2017