元朗青年宿舍　住戶須放棄輪候公屋　基層組織：條件苛刻吸引力低

位於元朗馬田壆的全港最大青年宿舍，昨日（12日）舉行動土典禮，預計2021年第三季落成。住戶可以最低月租2,000元入住，首次租期最少兩年，總租期不得超過五年；惟住戶必須放棄輪候公屋的資格。有關注基層住屋的組織批評條件苛刻，加上元朗地區僻遠，吸引力不大。

立法會財務委員會通過逾14億元，於元朗馬田壆興建全港最大的青年宿舍「保良局李兆基青年綠洲」，預計將於2021年第三季竣工，屆時將提供1,680個宿位。申請者入息水平不得超過18至30歲就業人士每月收入的第75個百分值，當成功入住後則不可繼續輪候公屋。

保良局建議單人房月租約2,000元，雙人房月租3,000至4,000元。非牟利組織「關住基層住屋聯席」幹事任真，直指青年宿舍的租金便宜，有一定吸引力。然而，她表示每月不多於兩萬元的青年，大多正與家庭輪候公屋，「為何過渡性房屋要剝削他們輪候公屋的權利呢？其他劏房戶上暫租住屋等都不會放棄輪候公屋資格，是否對青年不公平」，直指條件苛刻。

任真在非牟利組織「關住基層住屋聯席」擔任幹事，她曾在旺角租住劏房。（資料圖片）

她舉例指出，若一名青年在20歲入住，五年後要遷出，相信青年亦未能有足夠的資金應付首期，卻也不能夠輪候公屋。她也認為，宿舍位於元朗馬田壆僻遠，該區現時的租金也不算昂貴，青年人合租單位也可負擔，料宿舍的受歡迎程度亦會較其他五個宿舍為低。

除了馬田壆青年宿舍外，另有五個宿舍項目分別位於大埔墟寶鄉街、上環荷李活道、佐敦道及渡船街交界、旺角鴉蘭街，以及元朗青山公路元朗段。任真推斷，六個項目中上環、佐敦及旺角的會較受歡迎，因不少青年在市區一帶上班，且該帶的地區租金相對新界地區昂貴。她也批評，政府推行青年宿舍的決心不大，「非想做大塊餅」 將責任交給非政府組織主導，進展太慢。