【逃犯條例】李家超︰無內地逃犯在港數字　傷感有人千方百計阻撓

保安局建議修訂《逃犯條例》，擴展適用範圍至中國內地及台灣。就全國政協委員、公安部前副部長陳智敏稱，逃到香港的内地重犯多達300幾人。保安局局長李家超指，目前就移交逃犯與內地無長期協議，故當局沒有相關逃犯數字。 當局就修例收到約4,000份意見書。保安局局長李家超今日（13日）表示，當中收到1,400份意見表示不同意，包括涉及內地司法制度、擔憂因涉政治問題而被移交等，有關意見會在立法一一交代，保安局會與律政司小心謹慎處理。 就移交「台灣殺人案」疑犯，他批評有人千方百計想令到不成事，令他傷感，強調「政治唔應該凌駕公義」。

保安局局長李家超。（資料圖片）

當局就修例收到約4,000份意見書，李家超表示，當中收到1,400份意見表示不同意，包括涉及內地司法制度、擔憂因涉政治問題而被移交等；有3000份表達同意，理據包括不想香港成為逃犯天堂等；有關意見會在立法一一交代，保安局會與律政司小心謹慎處理。

移交林榮基？

就前警務處處長曾偉雄建議分階段立法，在罪行類別上「先暴力後經濟」，以緩和商界擔憂，李家超表示，重視每一個意見，亦未作出最後決定，會與律政司詳細審慎商討。就「銅鑼灣書店」書商林榮基擔憂一旦修例通過會被移交到內地，李家超指，政治犯不移交的原則不變，在香港不成刑事罪行的不移交，強調是「完全不可能移交」。

批評有人千方百計阻撓

觸發修例的「台灣殺人案」，台灣陸委會早前表示，台灣方面不接受以「一個中國」為前提的修法，多名泛民立法會議員親赴台灣晤陸委會。李家超指，台灣已發通緝令並要求協助，當局會以務實及互相尊重態度去努力爭取，稱「如果有啲人千方百計，希望呢個台灣移交、移送呢個疑犯去面對法律制裁，千方百計令到唔成事，我反正係覺得傷感同失望，因為我覺得公義就係公義，政治唔應該去凌駕公義。」

要達成協議須時至少3年

李家超指，目前希望就該殺人案與台灣就個案形式處理，至於日後「可唔可以談到去達成長期協議，係另一件事。」他承認，與目前與不同司法管轄區達成協議，其中最快的一個地區都要商談3年，最長時間超過10年。但他強調，修例是因為要處理兩個問題，包括因應台灣殺人案；以及類似案情有機會在其他司法管轄區發生，修例是填補漏洞，他強調是兩個現實問題要處理。