【逃犯條例】公安部前副部長稱300名內地重犯逃港　促盡快修例

全國政協委員、公安部前副部長陳智敏在北京兩會期間，接受《香港電台》專訪時指出，香港應積極修訂《逃犯條例》，協助移交逃犯引回到内地。他更稱，逃到香港的内地重犯多達300幾人，指全部「有名有姓」，稱在任時曾與時任保安局局長黎棟國，以及時任副局長李家超，商討移交逃犯事宜，但無法達成共識。 翻查資料，於2016年，時任保安局局長黎棟國曾書面答覆立法會議員，提到兩地的法制有所差異，有關移交逃犯安排的商討工作必須小心進行，各項細節亦必須仔細審視。

保安局建議修改《逃犯條例》，擬訂的新例將適合於台灣和中國內地。（資料圖片）

促修例協助移交逃犯到內地

全國兩會今日（13日）繼續在北京舉行，《香港電台》報道，全國政協委員、公安部前副部長陳智敏接受該台專訪表示，本港應積極修訂《逃犯條例》，協助移交逃犯到内地，指公安部會全力配合香港警方，拘捕和遣返由香港潛逃到内地的犯人。他稱，從内地逃到香港的重犯達300多人，全部「有名有姓」。

他又透露，自己在任時曾與時任保安局局長黎棟國，以及時任副局長李家超，商討移交逃犯事宜，但最終仍無法達成共識。至於有泛民意見擔心，内地當局會在香港修例後，將政治案件包裝成刑事案。陳智敏認爲是不必要的擔憂和炒作，理據不足。

翻查資料，時任保安局局長黎棟國於2016年時曾書面答覆立法會議員，提到香港與內地正在商討移交逃犯安排，但指「由於兩地的法制有所差異，而移交逃犯安排所涉及的問題亦很複雜，商討工作必須小心進行，各項細節亦必須仔細審視。」他當時指明，香港特區無相關法例授權，故「在相關安排正式立法及生效前，也不會將逃犯移交到內地。」

孟宏偉涉貪案不影響公安部形象

國際刑警主席、中國公安部副部長孟宏偉早前涉貪，被國家監委監察調查，陳智敏認為，事件屬於個人行為和犯罪，與公安部無直接關係，相信不影響公安部形象，反而更凸顯黨和國家懲治腐敗的決心。