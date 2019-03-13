國泰空少本月1日坐機往返東京後確診麻疹　衞生署聯絡同機乘客

國泰航空一班在本月1日往返日本東京成田機場的航班，有乘客感染麻疹。據了解，患者是一名23歲空少，他在當日早上去程乘搭CX526航班，下午返程乘搭CX527航班。衞生署衞生防護中心現正聯絡同機的乘客，了解有無出現病徵。 麻疹屬高傳染性，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，嚴重的可致命。

圖為麻疹患者身上的紅色疹子。（Getty Images）

患病男子潛伏期無接觸麻疹病人

衞生防護中心回覆指，正調查一宗確診麻疹個案，涉及一名過往健康良好的23歲本地男子。病人於3月1日出現發燒，以及於3月4日出現出疹等病徵。他於3月4日到私家聖保祿醫院求診及入院接受診治。他的血液樣本經檢測後對麻疹病毒免疫球蛋白M抗體呈陽性反應。病人情況穩定，已經出院。



初步調查顯示，個案於潛伏期內沒有接觸麻疹病人，其家居接觸者沒有病徵，正接受醫學監察。他曾乘搭相關航班，衞生防護中心正聯絡航班乘客作接觸者追蹤的工作。流行病學調查仍然進行中。

國泰航空一班在本月1日早上，由本港飛往日本東京成田機場的航班，當中有乘客感染麻疹。 (資料圖片)

患者即日往返東京 乘搭CX526及CX527

麻疹的潛伏期一般為7至18天，但可長達21天。據了解，患者在3月1日早上8時10分，乘搭國泰由本港飛往日本東京成田機場的CX526航班，隨後在當地下午2時許乘搭CX527返港。據悉，患者是服務兩班機的空少。

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病人出診前後4日易傳染他人

麻疹屬高傳染性，可透過空氣中的飛沫或直接接觸病人的鼻喉分泌物而傳播，病人從出疹前4天至出疹後4天內可把病傳染給別人。 麻疹病人應避免與未有免疫力人士接觸，尤其是抵抗力弱人士、孕婦及未滿一歲的兒童。

感染麻疹的人初時會發燒、咳嗽、流鼻水、眼紅及口腔內出現白點，3至7天後皮膚會出現污斑紅疹，通常會由面部擴散到全身，維持4至7天，亦可能長達3個星期，留下褐色斑痕或出現脫皮。病重者的呼吸系統、消化道及腦部會受影響，引致嚴重後果甚至死亡。