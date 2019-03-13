國泰航空向員工派2千元　空姐：下月扣減津貼　明派花紅實減薪

國泰航空今日（13日）向外公布成績表，公司扭虧為盈賺23億元，除向股東增加派息之外，公司亦「大方」地向員工發放相當於花紅的利潤分成，每位合資格員工獲發2000元。可是，有「眼利」的機組人員發現，公司將於四月起更新外勤住宿及津貼，當中不少地區被減其日數及餐費，有機組人員坦言，公司只「報喜」，但實際上賺分紅蝕津貼，實際是「減薪」。

有國泰機組人員發現，公司將於四月起更新外勤住宿及津貼，當中不少地區被減其日數及餐費。（資料圖片）

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國泰空姐：下月減津貼 美國、以色列線減最多

國泰航空今日（13日）向外公布成績表，公司扭虧為盈賺23億元，並宣布向員工發放相當於花紅的利潤分成，每位合資格員工獲發2000元，表面上是皆大歡迎，可是有「心水清」的機組人員說，公司於下月更新外勤所入住的酒店資料及津貼後，發現不少地區的津貼額有大幅改動，當中以美國線及以色列最為明顯。

該名機組人員表示，以往同事出勤前往芝加哥，連同飛行時間，一向逗留當地5日，其津貼費約570美元（約4446港元），由於當地酒店合約未滿期，不能更改住宿位置，由4月1日起，更改為逗留4日，津貼費餘下約380美元（即2964港元）變相「減薪」約1500港元。

國泰高層今日向外公布，將利潤分成增加至2000元，作為對同事的認同以及感謝。（資料圖片）

該機組人員續說，由香港前往芝加哥，其飛行時間達15小時，下班後亦要受時差影響，要有足夠的休息才可，但現時公司的新措施推出，扣除飛行時間，由原本逗留當地的2.5日，減至1.5日，對部份人來說較難適應，「其實多少少時間都只係出去食個飯，而家要你做完12個鐘頭，你可以話我有3小時休息，但訓唔訓得著先？到當地訓一下就要立即走，未適應到嘅crew（職員）會暈，唔舒服。」

此外，出勤到以色列特拉為夫的人員，亦會改住較廉價的酒店，並由以往逗留5日改為4日，其津貼減少約700港元外，當地餐飲費亦會減少，「之前公司已經向歐洲線開刀減日數，宜家部份飛羅馬及馬德里逗留四日，真係睇好不好彩！」

他慨嘆公司機制只會「報喜不喜憂」，往往只會公布有利形象的部份，但卻逐少扣減津貼等，致部份職員也心灰意冷離職，幸有工會協助下，資方部份不合理要求仍可作洽商：「佢只會同出面講多咗啲乜，cut（減）津貼又唔講，其實扣下扣下已經好多個2千蚊啦！」對此感到無奈。