【高鐵通車】通車半年重整人手　逾百前線受影響或現逃亡潮

廣深港高鐵香港段通車即將踏入半年，惟負責招聘前線員工的外判公司「國際永勝護衛管理有限公司」（IWS）今日（13日）發出內部通告，表示高鐵西九龍站經過半年時間運作，各方面磨合工作大致完成，故作出「優化」人手安排，當中涉及「大調更」以及合併職位。 有受影響的前線員工向《香港01》透露，原本車站助理一職只設三更時段，員工選定後便不會隨意調動，惟現時更表時段新增至五大類，當中更細分多達11個不同時段，新安排下更表「可能日日都唔同」。而IWS僅給予員工七日考慮，事件引起大批前線員工不滿。據悉，現時最少有十分一員工萌去意，不排除出現「逃亡潮」。

廣深港高鐵香港段通車半年，負責招聘西九龍站前線員工的「國際永勝」即推行優化人手安排及調整工作時間。（資料圖片）

國際永勝今日向高鐵西九龍站員工發出內部通告，交代新安排。（消息人士提供） 新「車站服務員」兼三職 《香港01》取得「國際永勝」今日發出的公告，內容先感謝前線員工由預備開站至今的作，完成多次客運繁忙季節挑戰；其後隨即指高鐵香港段通車初期，因要處理旅客查詢等工作而短暫增加額外人手，惟通車半年來大致運作暢順，決定「優化」人手安排及調整工作時間。 新措施包括合併售票員、車站助理及行李車處理員為「車站服務員」；保安員及交通管制員合併為「保安員」。同時，更涉及將原本更表「大調更」。

新安排下，車站服務員（最左）的更表時段新增至5大類，且A更類別更設有11個不同上下班時段。（消息人士提供） 三更制取消 七日內不接受須自動辭職 有前線員工以車站助理職位為例，向《香港01》解釋公司「大調更」的安排。他指出，原本車站助理設有三更時段，分別為A更時段（早上5時半至下午1時半）；B更時段（下午1時至晚上9時）；C更時段（下午4時半至凌晏12時半），以及額外設兩更時段工作7.5小時。 惟現時根據通告可見，新安排下車站服務員更表類別新增至五大類，而A更時段更細分11個不同時段，上班時間更由6時至下午3時不等。該前線員工續指，原本車站助理選定某個時段上班，便不會隨意調動，惟公司在新安排下，雖然會上調薪金逾1,000多元，惟員工接受改動後，不排除更表「日日都唔同」，且IWS僅給予員工七日考慮，不接受者須自動辭職，令不少員工大呻不公，更一度斥「通車個時就幫你捱、八號風球、新年無補水都未同你計，宜家就無啦啦咁對我地」。

外判公司聲稱為應對高鐵香港段通車，額外增聘人手。（資料圖片）

十分一員工萌去意

新安排下引起大批員工不滿，惟最初與IWS簽訂的僱傭合約，當中列明「輪班工作之間編排，由僱主全權決定」，故即使大感不公亦無力反對。據悉，有百多名員工受影響，目前最少有十分一員工去意萌生「開始搵工」，不排除出現「逃亡潮」。

至於合併職位的安排，前線員工則透露得悉行李車處理員將要一併負責車站助理的工作，或有機會出現一人負責三個崗位的工作，惟表示目前公司未有相關指示，同時亦未有透露會否裁員。

港鐵表示將要求車站服務承辦商與員工保持充分有效溝通，盡力作出內部轉職安排。（資料圖片）

通告亦列明，國際永勝今日及明日於高鐵西九龍站舉行員工大會，以向員工解釋工作的新安排。同時又指，相關人手調整及工作調動安排必定會根據香港勞工法例進行。

港鐵：擬恢復原定編制人手

港鐵回覆《香港01》表示，得悉車站服務承辦商最近正進行內部人手及工作安排的檢討，會在維持車站運作暢順的大前題下，擬恢復原定編制的人手。同時，港鐵表示會與服務承辦商保持緊密聯繫，並要求服務承辦商要與其員工保持充分有效的溝通，盡力作出內部轉職安排，妥善處理其員工需要，過程中亦必須遵守僱傭條例的要求。「國際永勝」未有回覆查詢。