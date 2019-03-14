高度設限爭議　循道衛理不滿同區物業存不同標準　覆核城規會決定

香港基督教循道衛理聯合教會，不滿城規會限制其位於油麻地及灣仔教區物業的建築高度，於2011年向高等法院提出司法覆核，案件今（14日）在高等法院開審。教會一方認為城規會對限制建築高度的準則不一，對教會的物業設高度限制，但同區的公用設施如廣華醫院，卻准增建上層，又未有考慮教會有提供不同的社區服務，填補政府的不足，認為城規會的決定不公。

循道衛理聯合教會經營的酒店衛蘭軒，亦是今次司法覆核提及的物業之一。（資料圖片）

涉安素堂及衛蘭軒等物業

申請人為基督教循道衛理聯合教會，被告為城規會。涉案地段為位於油麻地的教會「安素堂」及「九龍堂」，加士居道及衛理道的中、小學校舍、灣仔皇后大道東的國際禮拜堂、軒尼詩道的循道衛理大廈及旁邊的酒店衛蘭軒等。

同區建築物採不同標準

申請方認為城規會不批准放寬高度限制時，根本沒有解釋對有關區域的規劃有甚麼不良影響，而且城規會對商業大廈的標準與屬政府、機構或社區類大廈的標準不一，不同用途的建築物又會採不同態度，例如城規會批准廣華醫院向上增建，卻不放寬申請人同區物業的建築高度。

未考慮區內的社區設施需求

申請方認為教會提供了不同的社會服務，去填補政府所缺，城規會在拒絕放寬高度限制時，未有審視及該區將來對社會服務的需要，亦沒提到究竟該區是否已擁有足夠的社區服務設施，質疑做法不合理。

指所涉物業均不會阻擋通風

另外，申請方又反駁城規會以通風問題拒絕放寬高度的解釋，直指涉案的灣仔或油麻地地段，均不會阻擋通風，而有關專家亦沒有因通風問題建議限制建築物高度。

聆訊明續。

案件編號：HCAL55、64/2011