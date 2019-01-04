逾200份意見書反對赤柱瑪利諾神父宿舍擬改建住宅　城規會照通過

一級歷史建築赤柱瑪利諾神父宿舍，至今已有逾80年歷史。新業主有意於現址加建住宅單位，並向城規會申請，將現為「政府、機構或社區」用地改劃為「住宅丙類」，或「其他指定用途」註明的「住宅發展並保存歷史建築物」用途。 城規會今日（4日）開會討論申請，最終通過將相關地帶改劃為後者用途，意味宿舍即將會被加建住宅。

瑪利諾神父宿舍於1935年落成。（fb「香港隅地HK Corners」圖片）

瑪利諾神父宿舍位於香港赤柱赤柱村道44號，古諮會在2009年3月建議列為一級歷史建築， 惟當時受到業主反對，最終於2016年12月8日確定評級。

新業主7.7億元買入 將​挖空部分建築物

海外註冊公司「New Season Global Limited」為現時神父宿舍的新業主，公司前年以約7.7億元買入。

業主於去年7月向城規會申請，擬於宿舍的西面斜坡興建兩座新大樓，同時挖空現時部分建築物，向外擴建一幢敞開式停車間連三層高的別墅。其申請亦列明，宿舍外牆會有一定程度改建，建築組件將被拆卸，再「重新融入」三層式的宅門設計。

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建8個「豪宅」大單位 規劃署不反對

業主在申請計劃書表示，整個發展項目料可提供8個單位，每個單位面積介乎2,600至5,500多平方呎。

在是次申請中，城規會分別接獲16個及220個支持及反對意見。不過，規劃署表明，不反對將相關地帶改劃為「住宅丙類」或「其他指定用途」註明的「住宅發展並保存歷史建築物」地帶。

業主承諾開放宿舍予公眾參觀

署方解釋，在有關方案下，宿舍的現有外觀大部分仍可獲保留，而業主更會將宿舍開放予公眾參觀，而地帶若日後要作其他改動，除非屬於「經常准許用途」（always permitted），否則同樣要經先城規會核准。

相反，署方稱若將地帶改劃為「住宅（丙類）2」，業主毋須得到規劃准許，便能改為住屋用途，屆時將不能確保宿舍可獲保留。