【國泰東京航班爆麻疹】空少染病前另有一宗　患者上月底坐CX504

國泰航空一名空少本月初在往返東京航班上值班後，在本港確診患上麻疹。《香港01》接獲消息，原來在空少個案之前，已有一名乘搭往東京航班的乘客，也確診麻疹。國泰早前曾向員工發出電郵，通報2月26日CX504航班內一名乘客確診麻疹，提醒機組人員留意自己是否有相關麻疹病徵。 據了解，該名空少當日並沒有在CX504航班值班，他如何感染麻疹仍然是謎。衞生署指他曾接種麻疹疫苗，而香港國際機場於3月1日他回港時，體溫監測儀沒有發現他發燒記錄；空少提供的資料顯示，他於3月1日下午約7時乘搭CX527航班抵達香港，於當晚約11時才出現發燒徵狀。

國泰的東京航班先後有乘客及空中服務員確診麻疹。（資料圖片／盧翊銘攝）

國泰航空早前向空中服務員發電郵，透露在2月26日早上9時許起飛往東京的CX504航班，一名乘客確診麻疹，提醒機組人員留意自己是否有出現相關病徵，直至下周三（20日）過後為止。

據了解，近日公布感染麻疹的空少，他未有在CX504航班上，兩個個案暫時未有明顯的共通點。

國泰連續有乘搭香港至東京的乘客，確診麻疹。（資料圖片）

患病國泰空少曾接種麻疹疫苗



至於本月4日確診麻疹的23歲國泰空少，他在之前4日曾於四班航上值勤，包括2月28日乘搭CX921及CX922往返香港至菲律賓宿霧，以及3月1日乘搭CX526及CX527往來香港至東京成田機場。

衞生署回覆指，根據空少提供的資料，他於3月1日約下午7時乘搭CX527航班抵港，並於當晚11時才出發燒徵狀。衞生署表示，他報稱曾接種麻疹疫苗，而相關接觸者並未出現麻疹相符病徵，亦未有發現抵抗力弱人士、一歲以下幼童及孕婦等高危接觸者。

記者向衞生署查詢未有主動公布事件的原因，署方解釋說：「衞生防護中心會按個案對公共衞生的重要性、控制措施的急切性、規模和該個案進一步傳播的可能性等，決定是否向公眾發布個案，以及決定向醫護人員和公眾發布消息的渠道。」

+ 17 + 16 + 15

衞生署未有主動公布涉事麻疹個案，亦未有公布未能聯絡的乘客人數，記者曾聯絡國泰航空，查詢涉事4個航班總人數、航班內是否有高危人士、機組人員在航班工作前的檢查是否包括量體溫亦未有正面回應，只以「再了解」及私隱為由未有回答。

據了解，機組人員在上機前不會量度體溫，只會接受酒精及藥物測試。