病人腦瘤復發報告「封塵」一年半無人跟進　廣華醫院終致歉徹查

曾有腦膜瘤病史的病人李樹良，2017年於廣華醫院接受腦掃描，未有最終報告前已獲准出院，之後不適入院揭發一年多前的報告已照到腦膜瘤復發，惟院方無通知病人回院跟進。 廣華醫院早前回覆傳媒查詢時未有就事件致歉，僅承認「內科及老人科病房未有作進一步安排」。院方昨日（14日）跟病人家屬見面，據了解，院方的內科主管在會面中承認漏看2017年的報告，並向家屬致歉，院方又承諾會詳細調查事件原因。

廣華就事件向病人致歉。（資料圖片）

協助病人李樹良跟進投訴的社區組織協會幹事彭鴻昌透露，據了解院方昨日於病人回院覆診時，由腦科、內科主管及病人聯絡主任與病人及家屬會面，會上內科主管向病人道歉，直認漏看2017年的腦掃描報告。至於為何內科向放射科尋求評估報告之後，該報告未有接觸到內科部及通知病人，彭鴻昌引述院方指仍在調查中，承諾之後會再書面回覆病人的投訴信，但彭認為院方說法確認了過程中出現問題。

彭鴻昌又指，今次事件揭示通報的系統有問題，而非單一醫生的責任問題，病人及家屬暫不打算向醫務委員會投訴某些醫生，昨日的會面亦未談及賠償問題。至於後續工作，醫院最快下周安排病人入院做腦掃描，至3月底安排磁力共振以確認腦部情況，再決定病人下一步的復康治療。

54歲的李樹良於兩年前暈倒入院，獲醫生告知「腦部正常」後出院。惟去年自費檢查發現腦有腫瘤，揭發早於一年半前，院方的掃描報告早已發現他患上腦膜瘤，但無通知他們結果，亦一直無提醒要回院覆診。李樹良的腦膜瘤體積於延誤治療期間增大了一倍。他去年10月接受手術切除腫瘤後，半邊身體無力，疑因手術令腦部的神經線損壞。據了解今次事件是由於內部溝通有誤，無人跟進，致令有關報告「失蹤」達一年半才重見天日。