【醫療失誤】神經外科醫生：為病人做腦掃描團隊　有責任跟進報告

廣華醫院疑遺漏跟進病人的腦部掃描報告，令病人延誤治療長達一年半。有神經外科醫生表示，每個部門的處理方法不同，但一般程序是由指示要病人接受掃描的醫生或其團隊，負責跟進報告結果。 若報告有異樣，即使無即時治療的必要，院方亦應通知病人提前回院跟進。前提是該團隊有看過掃描報告，並得悉病人身體有不妥。

病人李樹良術後半邊身體無力，或終身不能康復。（陳倩婷攝）

廣華醫院病人李樹良去年9月接受私家醫生檢查時發現患有腦膜瘤，其後再揭發一年半前在廣華醫院做的腦部掃描已照到該腫瘤，惟院方無跟進該報告，亦無聯絡他回院覆診。李樹良經兩次手術切除半惡性的腦膜瘤後，出現半邊身體無力的後遺症。

他的太太質疑廣華涉嫌隱瞞事件，促當局盡快檢討及改善現行制度的漏洞。

廣華醫院承認，內科及老人科無跟進病人情況。（資料圖片）

掃描結果有異常 無統一通知病人做法

一名不願具名的神經專科醫生受訪時指，公立醫院的部門各有處理掃描報告的程序，通知病人的方法亦未必一致，有些部門會由指定的醫生負責檢查報告，但基本上，「落order」要病人接受電腦掃描或磁力共振的醫生或團隊，有責任跟進同一份報告結果。如發現有腫瘤就要通知病人提早回院覆診跟進，例如再翻照一次以確定腫瘤大小、生長速度等，以決定應否做手術切除腫瘤。

該醫生提到，由於公院的工作繁忙，未必短時間內可有完整的掃描報告，有部分醫生會先在電腦「睇片」。若報告遲出，會要求病人再回院覆診以作跟進。不過該醫生坦言，前提是相關醫生團隊有看過掃描報告才可通知病人，如果「連報告都睇唔到就無得call」。

腫瘤貼近大血管或神經線 有可能影響活動能力

事件中病人曾切除良性的腦膜瘤，受訪醫生指若完全切除良性腫瘤，復發機率低至10%以下；不過若腫瘤屬部分惡性，甚至完全惡性，最壞的情況是術後幾個月已復發。

該醫生續指，手術風險視乎腫瘤的大小及其生長位置而定，若腫瘤在較深入的地方，如腦幹、頭顱底等位置，手術難度相對較大，手術時需靠監察儀器協助，若有可能弄傷便需停止手術，餘下組織靠電療清除。若病人術後活動能力受影響，失去平衡力，該醫生估計可能是神經線有缺損。