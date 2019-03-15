【基督城槍擊案・有片】華人被困附近商場　槍手行兇自拍片曝光

新西蘭基督城周五（15日）連環槍擊案，多人傷亡。哈格利公園（Hagley Park）旁一間清真寺被槍手闖入。有居於當地港人稱，警方仍在案發地點一帶搜捕懷疑在逃的槍手，附近商場一度有多名台灣人被困。事發一刻，有朋友正在商場屋頂清潔，上司大叫「有槍擊，快下來！」當地傳媒指其中一名槍手為澳洲人，網上流傳一段槍手闖進清真寺行兇的自拍片段。

移居新西蘭的港人Roxie表示，事發於當地時間下午3時許，有在基督城一間洗衣廠工作的友人驚聞槍擊案發生，負責人召集員工到會議室躲避，並着他們聯絡正在上學的孩子是否安全。有台灣友人亦向她透露，當時正在距離案發清真寺10分鐘車程的商場 Northlands Shopping Centre 屋頂清潔，商場主管大叫「旁邊有槍擊案發生，很危險！」着他們快快到室內暫避。現場一度傳出有槍手在逃，並闖到商場附近，氣氛一度緊張，商場禁止任何人進出，「有幾個朋友被鎖在商場中，正更新商場內最新情況。」

Roxie在新西蘭經營旅行社，她表示有一個台灣團正前往基督城，暫未能聯絡，不過相信約30名團友均安全。

基督城是新西蘭南島最大城市，有國際機場，為不少旅客和港人必經之地。