港航遭入稟追討1.5億　空運牌照局要求提交改善財政計劃

近期屢傳陷入財困的香港航空，日前遭兩間註冊公司入稟高等法院，追討約1,916萬美元（約1.49億港元）飛機租賃服務費用，以及相關利息和訟費。空運牌照局早前就《空運（航空服務牌照）規例》跟進其財政狀況，要求港航提交資料。 牌照局檢視過相關資料，於今日（15日）召開會議後決定，要求港航進一步提交具體計劃，以達致短期內改善財政狀況。

空運牌照局今日召開會議後決定，要求港航提交具體計劃，在短期內改善財政狀況。（資料圖片）

至於港航上月22日被入稟追討欠款一事，已向牌照局作出交代。牌照局又指，會根據《規例》繼續審視香港航空將要提交的財務改善方案，並在有需要時會根據《規例》採取適當的行動。

被指欠兩公司飛機租賃費

兩間入稟的公司分別是美國註冊公司International Lease Finance Corporation和愛爾蘭註冊公司Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited。根據入稟狀指，首原告International Lease Finance Corporation，與港航於2007年簽下兩份飛機租賃協議，首原告指至今年2月21日，被告共欠首原告約601.5萬美元（約4,715萬港元）。



而次原告Wilmington Trust SP Services(Dublin) Limited，則於2006和2007年先後與港航達成過4份飛機租賃協議，現指被告仍欠他們1,300萬美元（約1.019億港元）。