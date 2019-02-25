香港航空被兩公司追租飛機費用　涉款共近1億5千萬港元

香港航空被指拖欠兩間美國及愛爾蘭註冊公司飛機租賃服務費用，兩公司共同入稟高等法院追討約1916萬美元（約1億4千9百萬港元），以及相關利息和訟費。

原告為International Lease Finance Corporation(國際租賃財務公司)和Wilmington Trust SP Services(Dublin) Limited，被告為香港航空有限公司。根據入稟狀的資料，首原告的註冊地址在美國加洲洛杉磯，而次被告的註冊地址則在愛爾蘭首都都柏林。

入稟狀指，首原告International Lease Finance Corporation，與香港航空於2007年簽下兩份飛機租賃協議，首原告指至今年2月21日，被告共欠首原告約601.5萬美元（約4715萬港元）。

而次原告Wilmington Trust SP Services(Dublin) Limited，則於2006和2007年先後與香港航空達成過4份飛機租賃協議，現指被告仍欠他們1300萬美元(約1億1百92萬港元)。

香港航空上月底亦有被澳門國際銀行入稟追2千萬美元（即約1.57億港元）欠款。

案件編號：HCA285/2019