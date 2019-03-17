【李東海小學悲劇】楊潤雄：到校調查投訴無可避免　不涉打草驚蛇

天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠老師，3月6日在校內墮樓身亡，辦學團體東華三院成立獨立調查委員會，調查事件的重要事實及始末，了解事件發生的相關要素，並據此提出建議。 有意見指，事件反映校本管理制度出現問題，要求教育局檢討。教育局局長楊潤雄今日（17日）表示，若最終調查結果顯示制度出現問題，教育局需要採取行動。 楊潤雄又指，教育局收到教師投訴後，無可避免一定要到學校調查，以及向投訴人了解進一步情況，「不是『打草驚蛇』的問題，到某個（調查）進度一定要到學校調查。」

【李東海教師墮樓悲劇】2019年3月，天水圍李東海小學圖書館主任林老師於校內輕生，揭發校長羅婉儀疑向老師施壓、辱罵，甚至要求老師寫悔過書。（資料圖片）

楊潤雄在無綫電視節目《講清講楚》中表示，社會上有很多人就李東海小學事件表達意見，但最後仍需經過調查才能釐清原因，如果是制度上的問題，教育局需要行動；若是校政問題，教育局亦會敦促學校作改善，亦會作調查；若發現校董會監察學校的制度不足，則需要與校董會跟進。他又強調，如發現有教師涉及專業失德，當局則要審視其專業資格。

校本管理制度下 學校應該有完善自評機制

楊潤雄指，校長與教師有不同意見，很多機構都會發生，而在校本管理制度下，學校應該有完善自評機制，亦能有清晰分工及透明度更高，讓更多不同持分者參與校政，更快推行對學生有利的措施。

楊潤雄表示，如教師對校長有意見，可向校董會、校監、辦學團體反映，或者直接向教育局投訴。教育局收到投訴後，無可避免一定要到學校調查，以及向投訴人了解進一步情況，「不是『打草驚蛇』的問題，到某個（調查）進度一定要到學校調查。」

楊潤雄表示，教育局收到投訴後，無可避免一定要到學校調查，以及向投訴人了解進一步情況。（資料圖片）

楊強調，調查時並非只聽管理層單方面意見，亦會向其他校內教師、學生搜集資料；若牽涉法律問題投訴人不便表露身份，教育局亦會尊重。

對於有意見指，當局應考慮強制校董會成員參與培訓課程，楊潤雄認為可以考慮，但他同時說：「做校董最緊要有心做，迫到佢上堂亦未必有用。」