中五輟學後重返校園　25歲女生踏上工程師之路：相信機會一直都在

尤德爵士紀念基金第三十二屆獎學金頒獎典禮今（17日）舉行，約850名學生、4名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項。 其中兩名得獎者，分別是劉芷寧和梁潤誼。劉芷寧中五輟學，出來社會工作一段時間後，又重返校園；梁潤誼入讀大學學士課程後，又接著進修，現正就讀博士三年級。兩個25歲的女生，雖然經歷截然不同，但同樣喜歡現在的工作。

當壽司店學徒思考前途：是否成世都要咁樣過？

今年25歲、現時任職屋宇裝備工程見習生的劉芷寧獲頒尤德爵士紀念基金優秀學徒獎。今月在香港專業教育學院完成屋宇裝備工程學高級文憑課程的她，一路走來卻是不易。

學習壓力大，加上家庭出現經濟問題，當時尚在中五的劉芷寧需要一邊兼職一邊讀書。但是，劉芷寧漸漸應付不到半工讀的生活，開始不想上學。當時學校眼看她不想上學，便告訴她「不讀的話不如退學」，劉芷寧正好反叛期，聽到此話，心想「不讀就不讀」，便毅然輟學，抱著「有收入我也不會死」的心態，在壽司店廚房工作。

出來工作後兩、三個月，劉芷寧開始感到無聊，「發現不讀書出來工作真的很辛苦，日復日月復月做一樣工作，是否成世都要咁樣過？」於是，她開始思考自己的路該怎樣走，此時，她突然想起協助她的社工曾建議她到青年學院讀書，她趕在開學前一、兩個月報名，並成功入讀。幾經波折後重返校園，劉芷寧自言「好彩，不是跌得很慘」。

能夠參與龍山隧道工程並看著工程竣工的劉芷寧表示，感覺像是看著自己的孩子出生，十分滿足。(余俊亮攝)

以前的她總覺得可以讀書是必然，現在卻明白不是。一般完成高級文憑課程需要三年，她卻讀了五年，自問資質不好的她，只能比其他人更努力，「我相信機會一直都在，即使不合格也可以重讀，不會再像以前般容易氣餒，放棄讀書。」

作為行業中少有的女生，既要到地盤，又要搬重物，劉芷寧卻指地盤的人對女生很照顧：「本來一群人正在就粗口，但一看到我走過，粗口全都不見了。」，又會幫她搬重物、與她分享食物。能夠參與龍山隧道工程並看著工程竣工的她表示，感覺像是看著自己的孩子出生，十分滿足。

梁潤誼認為科技可以幫助人，自此對工程產生濃厚興趣。(余俊亮攝)

同樣25歲的梁潤誼，今年就讀香港中文大學機械與自動化工程哲學博士，獲頒尤德爵士紀念基金研究生獎學金。中學時，她修讀設計與科技科，中三設計出「智能巴士站」，方便長者及視障人士使用巴士服務，中六又設計出「智能寵物之家」，方便公幹人士照顧寵物。

梁潤誼憶述，有試用「智能巴士站」的視障人士向她表達感謝，表示很開心有人察覺到他們的需要，令梁潤誼認為科技可以幫助人，自此對工程產生濃厚興趣。但是，起初父母眼見女兒把一堆東西搬回家，又非似其他學生般對著書本溫習，也會擔心女兒成績，後來，父母明白梁潤誼所做的事後，就十分支持她。

之後，梁潤誼參加中大的「自薦計劃」，成功在高考後入讀中大機械與自動化工程學，更一直讀至博士課程。被問道工程學通常被視為「水泡科」，梁潤誼表示不認同，因為工程學知識多，牽涉層面廣，把知識應用也不是一件易事。

李浩維聯同幾個同學，大三時創辦社企「歲閱悠遊」。(余俊亮攝)

同樣獲頒尤德爵士紀念基金獎學金的，還有今年就讀香港城市大學工商管理榮譽學士（環球商業系統管理）的李浩維。李浩維聯同幾個同學，大三時創辦社企「歲閱悠遊」，為長者提供培訓，並邀請他們帶團介紹香港歷史文化。

尤德爵士紀念基金自1987年成立，至今各項獎勵計劃已為約2萬6000名香港學生提供獎助。基金在2018／19學年共撥出235萬元。今年頒發的獎項包括海外研究生獎學金、研究生獎學金、獎學金等。約850名學生、4名學徒及5名在職人士獲頒授獎學金及獎項。