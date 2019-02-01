小六生喪父變沉默患濕疹 化工公司設獎學金助學童全面成長

香港學生壓力沉重，學生全面及健康地成長亦備受社會關注。為幫助來自基層家庭及普通中學等學生更快樂地成長，新達化工有限公司與喜耀教育文化基金，陳校長免費補習天地等多間機構及中學合作，設立喜耀明日領袖獎學金計劃。 有學童面對父親離世，變得沉默寡言情緒不穩，更全身出現濕疹，通過計劃結識更多成長伙伴，漸漸學會控制情緒。

新達化工有限公司作為項目總統籌，與喜耀教育文化基金、陳校長免費補習天地等多間機構及中學合作，自2015年舉辦喜耀明日領袖獎學金計劃， 幫助來自基層家庭，成績一般及身有殘疾的中二至中六學生，至今逾百名學生受惠。通過計劃，學生可免費赴肇慶，參加為期7日暑期訓練營，更有機會參與公司的有薪實習計劃，提早熟悉職場，為未來訂立方向。

位於肇慶的訓練營營地環境優美。（受訪者提供）

參加者梁子儀（後排右一，白色衣服者）表示，在訓練營中結識了志同道合的朋友。（受訪者提供）

小六時父親心臟病離世 學童情緒不穩全身濕疹

來自陳校長免費補習天地的參加者之一，中二學生林希，於就讀小學六年級時，爸爸因心臟病離世，面對轉變，年幼的林希，變得更沉默寡言。林希媽媽指，當時家庭「好混亂」，林希和家人的溝通亦變少，會「收埋自己。」情緒亦變得不太穩定，「爆就爆、嬲就嬲」，林希和媽媽及弟弟亦不時出現爭執。林希媽媽想和林希溝通，林希亦會「掩住個頭，唔聽你講」



心理上的問題，亦蔓延至身體。林希當時患上嚴重濕疹，「全身紅嗮」而且「晚上睡不著，早上起唔到身。」林希媽媽幫他預約看診，林希亦不願看醫生。心理加上生理的問題，令林希常常需要請假。

參加訓練營相識成長伙伴 漸漸學會控制情緒

林希媽媽對此無計可施，故抱著希望林希「轉一轉個環境」的初心，為他報名參加喜耀明日領袖獎學金計劃。林希媽媽指，通過計劃，林希在暑期訓練營認識了一班能一同成長的朋友，亦在訓練營結束後一同參加讀書會等各類活動，令林希漸漸和同齡人交流，亦「冇咁多雜念」。

在分享會上，林希說自己的願望是「同媽咪溝通多些」，令林希媽媽感到「好開心和期待。」而林希亦漸漸變得學會控制自己的情緒，並會教導弟弟，林希媽媽亦讚他「肯承擔多些責任了。」



面對丈夫離世和孩子的轉變，林希媽媽初時亦感到「好迷茫」和「唔知點算好。」她指，要學會要自己「靜心下來。」因唯有令自己靜下來，才會見到「原來有些事有在改變」，亦令自己慢慢相信事情會改變，向正面發展。

曾連續24小時打機不睡覺 不明白為何人需要社交

另外，曾參加計劃的梁子儀，中一時沉迷玩電子遊戲，他指，「打機」時會「覺得不需要食飯和瞓覺」，甚至可以連續24小時，雙眼通紅亦機不離手，子儀媽媽亦曾勸過他，但子儀當時只覺得媽媽囉嗦，亦覺得「冇嘢比我打機更開心。」更不明白人為何需要朋友。

在訓練營的活動進行時，因參加者不得使用手機，令子儀自然和同齡人多了相處，亦令他遇到「志同道合」的朋友，明白「人需要社交。」



而在中六畢業後的暑假，子儀更在新達化工有限公司進行實習工作。並由起初對網頁製作和寫程式一無所知，到最後花了約2個月的時間，成功製作公司內部網頁。子儀指，實習工作是「一個好好的學習機會」，且能「真正體驗到一間公司的運作。」