【港鐵撞車】港鐵常務總監金澤培承認信號系統有問題

港鐵今日（18日）凌晨近3時，在荃灣綫測試新信號系統期間，中環至金鐘站有列車相撞。事件導致荃灣綫金鐘至中環全日暫停，港鐵車務總監劉天成就事件向市民致歉。 大約下午5時，港鐵再度會見傳媒交代事件。港鐵常務總監金澤培表示，經過供應商模擬測試系統情況後，發現系統確實有問題，會發生事故。劉天成指，在未查出意外原因前，所有信號系統測試都會暫停，包括觀塘線的測試。

港鐵常務總監金澤培再就今早列車相撞事件作交代。（羅君豪攝）

金澤培解釋，新信號系統原本設有三套系統設備，包括主系統及副系統，並同時設有後備系統。惟是次事件，為測試轉換至第三後備系統後，便發生列車相撞。金續指，經供應商在加拿大多倫多模擬新信號系統運作，經重組事件經過後，確認發現涉事軟件有問題。

新系統供應商會派專家來港協助調查事件

金澤培表示，供應商將派4至5位專家來港協助調查事件，並會下載電腦運作的涉事經過，研究事故成因。惟牽涉軟件開發程序及系統保障程序，故需時約2至3個月，並在目前階段停止所有新信號系統的列車測試。

金澤培確認，事發時涉事車長有煞停列車，惟火車需要一段距離才能停車，故未能阻止兩列列車相撞。

至於會否就事件向供應商索償，金澤培回應指，會按照合約。

未查明原因前 會暫停所有信號系統測試

劉天成指，在未查出意外原因前，所有信號系統測試都會暫停，包括觀塘線的測試。他又指，按現場工程人員評估，冀將肇事車輛推往中環側線及金鐘側線，希望騰出正線以供日常運作。

事故因一架列車經道岔鉸剪位駛至另一路軌時，與原在路軌上行走的列車發生碰撞。（港鐵提供）

港鐵車務工程總管李家潤今日較早時表示，由於修復工作十分困難，故只能利用今晚非行車時間的三小時，將受損列車移離現場，明天早上中環線行車服務或未能恢復。