【港鐵撞車】撞擊力達163噸　專家：相當於五架車卡起重量

港鐵通車40年來首次列車相撞，兩列車共3卡車廂損毀，荃灣綫金鐘至中環服務全日暫停。專家以港鐵最低行駛速度計算，兩車撞擊力仍達163噸，相當於五個車卡的起重量。

事故因一架列車經道岔鉸剪位駛至另一路軌時，與原在路軌上行走的列車發生碰撞。（港鐵提供）

港鐵解釋事故起因時表示，兩列列車測試新信號系統時，及至中環站道岔鉸剪位擦撞，其中一列列車的兩個轉向架偏離位置。據了解，港鐵列車在手動控制情況下，最低時速為22公里。英國機械工程師學會院士盧覺強工程師以22公里速度計算，兩架七卡車廂的列車擦撞，產生的撞擊力高達163噸，「22公里都好勁咖啦！架車重嘛！」相當於五架車卡的起重量。

撞擊力相當於五架車卡起重量

盧覺強表示，一個車卡重量約30噸，在靜止狀況下一列七卡列車有210噸重量。由於撞擊力163噸少於210噸，可以解釋為何兩個列車沒有完全脫軌。