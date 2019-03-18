泰前總理他信在港嫁女　超豪酒店宴會廳曝光　擁維港海景可擺60圍

流亡海外的泰國前總理他信和英祿兄妹常常出入香港，在香港開公司及買豪宅。本周五（22日）他信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）將在港舉行婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）步入婚姻殿堂。婚禮會在尖沙咀梳士巴利道將開幕的香港瑰麗酒店（Rosewood）宴會廳進行，屆時他信、英祿等親友將會出席。 貝東丹的婚禮日期，是泰國現屆軍政府政變上台後首次大選的前兩日，時間點相當敏感，而相信部分泰國政界人士和議員候選人都會來港。根據酒店網站，目前酒店客房在大婚當日及翌日不接受預定。

最大的宴會廳可擺60圍。（洪嘉徽攝）

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貝東丹是他信的幼女，亦是泰國地產商SC資產的最大股東，她的未來丈夫彼多是航空公司的機師。婚禮的請帖，早於上月就在泰國和內地傳媒流傳。根據請帖，二人的婚禮將於3月22日晚上6點，於香港瑰麗酒店宴會廳舉行。請帖以他信及前妻、彼多的媽媽名義發出，印有泰文和英文。

英祿上周三（13日）在社交網站上載與他信及其長女在香港的合照，相信他信家人已在香港準備婚禮。

宴會廳外面也十分廣闊。（洪嘉徽攝）

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婚禮場地瑰麗酒店（Rosewood），位於尖沙咀梳士巴利道，位處維多利亞港海濱黃金地段，亦即是前新世界中心大樓，酒店外觀由Kohn Pedersen Fox建築事務所設計完成。酒店佔整棟摩天大廈中的43層，提供413間客房。酒店已在3月17日開幕，據稱，酒店有八成的房間可擁維港海景。

宴會廳外有草坪，可以看見維港景色。（洪嘉徽攝）

最大宴會廳可有60圍

瑰麗酒店有多個宴會場地，Grand Ballroom則是其中最大一間，面積大約達9200呎，酒店方面表示最多可承辦60圍，容納約600－700人。賓客可由地下乳白色樓梯拾級而上；在宴會廳外亦有可飽覽海景的草地，相當浪漫。《香港01》記者今日到現場觀察，發現Grand Ballroom暫時還未有任何佈置，據酒店方面透露，在明晚（19日）將會有活動舉行。

客房方面，酒店入門級客房也有530呎，套房則超過千呎，有雙人浴缸等設施，部分房間可同時欣賞九龍及維港的風景，套房住客亦可享用酒店內的Minor Club，除了美酒美食，亦有斯諾克等休閒項目。

Grand ballroom外也有廣闊空間，供賓客飲茶交流。（洪嘉徽攝）

泰國大選前兩日婚禮 料政界人士出席

他信於2001至2006年任泰國總理，因政變下台後流亡海外；其妹妹英祿2011至2014年擔任泰國總理，同樣因政變下台，2017年流亡海外至今。

他信幼女婚禮的日期，是泰國現屆軍政府2014年上台後的首次大選，有親他信人士參選總理和議員。而親他信政黨泰護國黨，更一度提名烏汶叻公主參選總理，最終被裁定違憲，泰護國黨更遭解散。今次婚禮日期安排在大選前兩天，時機敏感，但預料以他信家族在泰國的影響力，將有不少泰國政界人士會來港出席。