泰國前總理他信幼女下周在港成婚　泰大選前兩日　料泰政商界雲集

流亡海外的泰國前總理他信和英祿兄妹，與香港的關係千絲萬縷，二人除了常出入香港，在香港開公司或買豪宅外，他信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）下周五（3月22日）舉行婚禮，與機師男友彼多（Pidok Sooksawas）結婚。婚禮會在尖沙咀梳士巴利道將開幕的香港瑰麗酒店（Rosewood）宴會廳進行，屆時他信、英祿等親友將會出席。 婚禮日期，是泰國現屆軍政府政變上台後五年首次大選的前兩日，相信部分泰國政界人士和議員候選人都會來港。

泰國前總理他信（中），與幼女貝東丹和未來女婿的合照。（貝東丹ig）

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他信、英祿昨在港打卡

貝東丹是他信的幼女，亦是泰國地產商SC資產的最大股東，她的未來丈夫彼多是航空公司的機師。貝東丹經常在社交網站上大秀恩愛，發出與彼多的多張合照。

婚禮的請帖，早於上月就在泰國和內地傳媒流傳。根據請帖，二人的婚禮將於3月22日晚上6點，於香港瑰麗酒店宴會廳舉行。請帖以他信及前妻、彼多的媽媽名義發出，印有泰文和英文。

英祿昨日（13日）在社交網站上載與他信及其長女在香港的合照，相信他信家人已在香港準備婚禮。

他信女兒婚禮舉行的場地，是尖沙咀的瑰麗酒店（Rosewood Hotel）。（酒店官網圖片）

泰國大選前兩日婚禮 料政界人士出席

他信在2001至2006年擔任泰國總理，因為政變被趕下台後流亡海外；他的妹妹英祿2011至2014年擔任泰國總理，同樣因政變下台，2017年流亡海外至今。

他信幼女婚禮的日期，是泰國現屆軍政府2014年上台後的首次大選，有親他信人士參選總理和議員。而親他信政黨泰護國黨，更一度提名烏汶叻公主參選總理，最終被裁定違憲，泰護國黨更遭解散。婚禮日期敏感，預料有泰國政界人士會來港出席。

泰國前總理他信的幼女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），與彼多（Pidok Sooksawas）婚禮的請柬，早在2月已在泰國流傳。（網上圖片）

婚禮場地瑰麗酒店（Rosewood），位於尖沙咀梳士巴利道，位處維多利亞港海濱黃金地段的尖沙咀梳士巴利道前新世界中心大廈，酒店將佔整棟摩天大廈中的43層，提供413間客房。酒店將在3月17日開幕。

他信、英祿開設香港公司 鍾情投資豪宅

流亡海外的他信與英祿兄妹，與香港的關係千絲萬縷。他信以黑山共和國（Montenegro）護照登記，擔任本港註冊公司「Planet Telecom (HK) Company Limited」董事；英祿則以柬埔寨護照登記，在香港成立有限公司「P.T. Corporation Company Limited」，登記地址是是新加坡籍泰國富商、汕頭國際碼頭董事陳懷丹旗下的公司。

根據內地查冊資料，英祿自2018年12月12日起，出任廣東汕頭國際集裝箱碼頭有限公司（簡稱「汕頭國際碼頭」）法定代表人和董事長。汕頭國際碼頭曾是和記港口與汕頭招商局港口集團合資公司，已出售至新加坡投資者。英祿和他信，今年1月高調在廣東梅州祭祖，二人又在汕頭國際碼頭合照。

英祿兄長他信的家人，亦鍾情香港豪宅，根據土地註冊處紀錄，他信女兒Paetongtarn Shinawatra於2008年底，以個人名義斥資4,500萬元，購入九龍京士柏山別墅，面積3,313平方呎，及後於2010年10月以6,350萬元售出，帳面獲利1,850萬元。他信太太的兄長，亦曾購入京士柏山複式戶。