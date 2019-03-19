【公院十年計劃】推節能設計　醫管局估算每年節省5000萬元電費

十年醫院計劃包括擴建現有醫院，以及興建新急症醫院啟德醫院，醫院管理局透露將在十年計劃的醫院工程中引入多項環保節能設計及儀器，包括設智能電梯系統助疏導電梯大堂的人流、以建築信息模型（BIM）管理醫院，加快維修速度等。 現時醫管局每年需繳付約10億元電費，當中約五成是冷氣費，醫院管理局高級行政經理（工程）源柏樑透露，當局自2015年起陸續更換現有醫院的製冷機組，2017/18年度已較以往節省約3,000萬元電費，他保守估計透過十年醫院計劃的各項節能設施，可節省5,000萬元電費。

各項新節能措施落實後，源柏樑估算可為醫管局年省五千萬元電費。（陳倩婷攝）

2016年施政報告中提出的十年醫院計劃，將擴建或重建11間現有醫院及興建啟德醫院，醫管局計劃在十年計劃中增設環保節能設施助節省能源及電費。

引入電子模型管理系統 偵測電器問題以盡快維修

在建築層面，醫院會引入BIM電腦化管理系統，醫管局高級行政經理（工程）源柏樑解釋，BIM為每間醫院製作三維（3D）電子模型，設計新大樓時可模擬興建，「好似預先起咗間醫院咁」，避免真正興建時出現喉管交錯問題，省時之餘亦增加整間醫院的透視度。

BIM同時用作管理維修，院內感應器若偵測某處的水壓或電量有異，維修人員可透過BIM得知出事位置並盡快維修。BIM可管理冷氣、電器及消防設備，未來研究擴展至監察病人的儀器，預計可在新建的啟德醫院，以及擴建或重建的廣華、聯合、威爾斯、葵涌、瑪麗等醫院內安裝。

新智能電梯分配系統 減省等候時間

院內其餘設施，醫管局考慮在啟德醫院及威爾斯親王醫院引入電梯智能分配系統及吸收式除濕裝置，新電梯系統容許訪客輸入想去的樓層，再分配電梯直達該層，減省等候時間。低層電梯只停留手術室等樓層，若訪客要前往高層病房，可先乘搭快速電梯到「空中電梯大堂」再轉乘高層電梯。源柏樑指整個過程只需約一分鐘，較以往「層層停」需時兩分多鐘節省一倍時間。職員專用電梯則設病床按鈕，系統將預留電梯予員工轉送病床，不需與訪客爭位。源補充，電梯下行時有儲電功能，料整體可節能逾10%。

至於吸收式除濕裝置則會在送風時加入除濕乾燥劑，加快為室內除濕，預計可在物理治療水池、隔離病房、手術室及實驗室安裝，較傳統風櫃節能約10%。此外，各院照明系統亦會陸續更換成LED照明，節能逾20%，日後以平板電腦等手提裝置控制光度及管理維修。

醫管局正為各醫院更新變頻式製冷機組，年底前會完成86台更新工作。（醫管局提供圖片）

設中央數據庫分析用電量 估算十年計劃可省5,000萬元電費

醫管局將建立中央能源管理數據庫，收集各院用電量並分析出可持續節能的機會，數據庫與BIM系統結合可調節系統設定，如調較空氣調節的出風量、調較水泵的閥門控制水壓及水流等減少能源虛耗。

源柏樑稱，醫管局正陸續更新86台變頻式製冷機組，現已安裝82台，2017/18年度已較以往節省約三千萬元電費，料年底前更換完成，第二階段將再招標更新50台機組。源柏樑指，按政府要求醫院工程成本約有5%用作環保節能工作，保守估計十年醫院計劃的節能設施可為當局每年節省5,000萬元電費，整體目標是希望2022/23年度的能源消耗，可較2015/16年度減少約5%。