十年醫院發展計劃　葵涌醫院第二、三期重建　料今年首季諮詢立會

葵涌醫院第一期重建工程，已於2016年展開，並在2018年第三季大致完成。醫管局擬於今年第一季，就第二及三期重建工程，諮詢立法會衞生事務委員會，並提交立法會財務委員會工務小組委員會討論。如獲財委會批准撥款，工程將隨即展開。

分三期重建 醫院服務會保持正常

政府早在2013年及2016年的《施政報告》已承諾重建葵涌醫院，及把重建計劃的第二期及第三期工程，納入第一個「十年醫院發展計劃」的其中一個項目。 葵青區議會社區事務委員會將於2月12日舉行會議，討論第二期及第三期工程事宜。

據醫院管理局提交區議會的文件，第二期重建工程將會拆卸現有的醫院大樓，L／M、J 座則除外。工程又會興建全新醫院大樓，及在荔景山路及醫院主座的升降機塔間，興建連接橋。第二期工程完成後，所有醫院服務將遷往新醫院大樓，舊院的L／M 座及調遷大樓將騰空。

在第三期的工程中，將會拆卸舊院的L／M 座，以興建病人復康花園。調遷大樓則會移交瑪嘉烈醫院作其日後醫療發展之用。

醫管局表示，第二、三期施工期間，醫院服務會保持正常運作，院方會竭力減低工程對病人、醫護人員及公眾所造成的影響。

騰空後的調遷大樓則會移交瑪嘉烈醫院作，其日後醫療發展之用。（資料圖片）

逾30年歷史 重建後成治療村

1981年落成的葵涌醫院，是九龍西醫院聯網的精神科專科醫院，服務深水埗、葵青、荃灣、大嶼山、旺角及黄大仙區的居民。醫院以住院服務為主，亦提供急性及長期精神科病患的成人精神科服務，及開展兒童及青少年精神科、老齡精神科等專科服務，也有專業社區精神科支援服務。

醫管局表示，醫院經過30多年的耗用，各大樓已變得非常殘舊和老化，病房亦出現擠擁情況，許多設施已過時和不能修復，影響病房運作及住院的醫療服務質素。

而重建後的葵涌醫院以建立「治療村」為願景，將除去舊有的監護模式，在精神病患者的復元過程中，為病人提供限制較少、模擬現實生活的治療環境。新醫院亦會加强日間精神科服務、擴展社區精神科支援服務，及提升附屬專科臨床服務。醫院現設有920張病床，重建後計劃增設80張住院病床。