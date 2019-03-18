張健華涉非禮視障女案　事主跟被告學浮水　遭一手托胸一手托下體

殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華涉於37年前5度非禮視障女童案續審，控透傳召現年44歲的事主作供。她形容被告喜歡說故事，「講嘢好好聽」，又愛和小朋友玩，頗受歡迎。她又指被告擅於游泳，「一鏢鏢到半個池」，故某年暑假宿營，惟被告卻在池中一手托她胸，一手托下體非禮她，她伸手想拉開被告的手，反被被告捉她的手摸被告下體。

被告張健華被指藉詞教游水非禮視障女童。（梁鵬威攝）

被告張建華，56歲，被控1982至1983年，在校內圖書館及6樓梯間，非禮當時約9歲的X；又於1985年5月1日至1986年7月29日，在學校康樂室非禮X；另於1986年7月31日至8月1日，在烏溪沙夏令營宿舍的游泳池及淋浴間非禮X。

事主小時視力能看8至9寸範圍

自小有眼疾並入讀障像學校的女事主X，以視像直播方式作供，她指最初可讀到報紙標題大小的文字，也能看到8至9寸範圍內的人，會以輪廓、五官、身影高度及聲音辨認身分。至1995年左右，其視力轉差，要以手杖行路，主要以自己的經驗，憑聲音辨認身分。

形容被告當年受人歡迎

X稱，被告在另一學校唸高中，但仍會以外讀生身份寄宿視障學校，被告小時候只餘5%視力，即如1500度近視，而她則沒有寄宿。她表示忘記何時認識被告，不常碰面，見面時多在午飯時間；但師兄師姐會和他們玩耍聊天，而被告也喜愛說故事及與小孩玩耍。她形容被告「講嘢好好聽」、「好動聽」，受人歡迎。

泳後被拉入男女共浴間

X又指，某年暑假宿營，在營地的游泳池遭被告非禮。她知道被告是游泳好手，「一鏢鏢到半個池」遂於游泳活動中隨他學游水。被告教她浮水，卻一手托胸，一手托下體，更用手伸入泳衣插入其陰部。她拉出被告的手，反被他拉手摸他陰莖。此外，被告曾拉她去營地內的男女共用的淋浴間，X感到對方的下體壓向自己，隔著衣物「入左少少」。

聞有關被告報道勾不快回憶

X指被告5度非禮她，她從沒同意被告所為。X又謂，只曾向一名女同學透露事件，後來某日駐校社工查問她是否被人非禮，她說有並大哭。她得知被告遭學校解僱，但無報警。至早前她看到涉及被告的新聞，勾起不快回憶，決定報警。

X明天繼續作供。

案件編號：DCCC1154/2017