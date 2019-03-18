張健華涉非禮視障女　壓下對方強吻掃面　藉教游水伸手入泳衣撫摸

殘疾人士院舍康橋之家前院長張健華，被指於37年前5度非禮視障女童，包括在校內圖書館及天台推倒女童，以身驅壓住對方並磨擦其面頰；又涉於暑假宿營期間藉詞教游水，伸入泳衣摸胸撩陰。張否認5項非禮罪，案件今（18日）於區域法院開審。庭上透露，被告遭校長辭退後，事主沒再見過對方。直至3年前收聽到張接受訪問的節目，認出張是非禮她的人，才決定作追究。

張健華涉嫌逾30年前非禮一女子，被控5項非禮罪。

被告張健華，56歲，被控1982至1983年，在校內圖書館及6樓梯間，非禮當時約9歲的X；又於1985年5月1日至1986年7月29日，在學校康樂室非禮X；另於1986年7月31日至8月1日，在烏溪沙夏令營宿舍的游泳池及淋浴間非禮X。

事主能憑聲音辨識他人

控方開案陳詞指，被告自小患黃斑退化，是視障人士，入讀視障學校；至1981轉去聖保羅書院唸高中，犯案時以外讀生身分於視障學校寄宿，介乎20至25歲。女事主X先天患青光眼，被非禮時年介7至12歲，當時能看見光線、人和物件的影像，近距離的視力較好，能靠聲音辨識他人。X就讀被告寄宿的視障學校（下簡稱學校），會叫對方為「建華哥哥」，被告則會呼她的名字。X形容被告高大健碩、皮膚黝黑。她不諳泳術，被告就曾於殘疾奧運的游泳項目獲銅牌。

感覺有鬍鬚在面上掃來掃去

控方指，1982至1983年某日的午膳時間，被告在房外向X展示獎牌，隨後帶X往圖書館，並把她推倒在地。被告雙手壓著X的手吻她，又隔著衣物以下體壓對方私處。他的面頰又左右磨X的臉，其鬍鬚在X面上掃來掃去。X害怕非常，雖未有呼救但有作掙扎，一會後被告起身誰開。另一日午飯時間，X在學校遇到被告，被他帶的天台近樓梯，再次遭對方以相同方式非禮。

曾伸手入事主內褲

1986年被告被學校聘為活動助理，又在午飯時間犯案。他在學校的康樂室把X拉到木桌旁，再伸手入內褲指插，及磨面吻唇。X出手制止，但被告用另一隻手捉住她。

同年暑假，被告有份籌辦在烏溪沙青年新村的宿營活動。他於7月31日藉詞教游水，在營地的游泳池伸手入X泳衣，一手摸胸，一手撩私處。X掙扎期間，被告又捉她的手摸向自己下體。離營前，被告又把X拉入沖涼房，迎面攬著X的肩頸位，再次壓向對方私處，及磨面強吻。X反抗不果。

聽訪問節目認出非禮疑兇

X沒有向人提及事件，駐校社工得知她可能遭非禮，又留意她變得寡言，遂向她查問並揭發事件。社工告知X母，其母雖激動但拒絕報警。社工向校方匯報，時任校長召開會議，被告否認非禮，校方要他離職。

至2016年年中，X收聽新聞提及被告的資料及背景，再聽到被告受訪的節目，相信他就是當年非禮自己的人，並決定報警。被告警誡下否認所有指控。

案件編號：DCCC1154/2017