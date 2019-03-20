【流感疫苗】18/19年度購逾72萬劑疫苗　65歲以上長者接種率下跌

流感病毒的陽性百分比逐漸下降，但過去數月冬季流感嚴重影響5歲以下兒童。食物及衞生局局長陳肇始今（20日）書面答覆立法會議員陳沛然，她指衞生署在18/19年度以3350萬元購買了72.7萬劑季節性流感疫苗。截至2019年3月3日，共有221間小學及184間幼稚園透過「優化計劃」及「疫苗資助計劃」接種疫苗。 疫苗接種率上，因應去年首次推出的「學校外展疫苗接種先導計劃」，6歲至未滿12歲的兒童的接種率由17/18年度的20.5%，大增超過一倍至55.3%；惟65歲以的長者接種率則下降1個百分點至42.5%。

衞生署會再考慮是否使用噴鼻式減活流感疫苗。（資料圖片）

去年首次推出的「學校外展疫苗接種先導計劃」令6歲至未滿12歲的兒童的接種率上升超過一倍至55.3%，食衞局局長陳肇始表示，下年度將恆常化學校外展疫苗接種先導計劃，增加學童疫苗接種率，並把計劃擴展至幼稚園及幼兒中心，將適時公布詳情。

凡合資格的香港居民包括孕婦、65歲或以上長者、年齡介乎6個月至未滿12歲兒童、智障人士及領取傷殘津貼人士，今年再增加50至64歲的香港居民，可獲得政府資助，每劑季節性流感疫苗資助額為210元。立法會回覆中指，政府在18/19年度用了1億3千萬資助私家醫生，即大約62.3萬人透過該資助計劃注射疫苗。

今年會再有噴鼻式流感疫苗相關的科學證據

另外，噴鼻疫苗去年再次供港，有醫生指噴鼻疫苗有助減低小朋友對打針的恐懼，但衞生署以未有證據支持優先使用噴鼻式疫苗為由，沒有購入和使用該疫苗。衞生署指，得悉今年稍後時間將有更多有關噴鼻式流感疫苗對預防甲型H1N1流感的科學數據。屆時科學委員會將會檢視相關科學實證，並就2019/20年度季節性流感疫苗的使用作出建議，供政府參考，以決定未來是否適合於政府疫苗計劃中使用噴鼻式減活流感疫苗。