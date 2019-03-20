「起動九龍東」貫通啟德單軌鐵路落實無期　黃偉綸：今年內做唔到

政府推展「起動九龍東」項目多年，惟區內交通狀況惹人詬病，貫通啟德的九龍東環保連接系統（俗稱啟德單軌鐵路）卻遲遲未有動靜。發展局局長黃偉綸今（20日）回應立法會議員質詢時，坦言項目面對較多複雜技術挑戰，相信今年內未能落實環接系統方案，至於下年能否推出方案，他說：「挑戰大，實話實說，呢一刻沒有詳細時間表。」稍後會有第二期詳細研究，而公眾亦可參與諮詢。

（資料圖片 / 吳煒豪攝）

港府於2007年提出九龍東環保連接系統，木工程拓展署亦於2009年作初步可行性研究，建議走線全長9公里，設12個車站連接港鐵的九龍灣站，途經宏光道，日後與沙中線啟德站交匯的啟德車站廣場，並沿舊機場跑道從末端的觀塘連接橋，橫跨觀塘避風塘，最終以港鐵觀塘站為終點。

民建聯立法會議員柯創盛批評指，當局已作「兩諮（詢）三研（究）」長達12年，仍是只聞樓梯響，「仲想拖我哋幾耐。」黃偉綸表示，項目研究期間面對各種高難度技術挑戰，不易處理，包括走線的舊機場跑道末端上至開源道駁回觀塘站，由於舊區道路狹窄，做高架系統恐未能符合消防要求；其次九龍灣行動區往九龍灣站方向因會跨過觀塘道、港鐵站等，而跑道末端亦涉及跨過觀塘避風塘，有保護海港條例需處理。

他指，相信今年之內未能做到相關項目，「實話實說，呢一刻無詳細時間表。」他稱，預料明年推出方案，公眾可參與第二期詳細可能性研究。