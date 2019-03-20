【明日大嶼】黃偉綸：估算收入做法「罕見」　冀釋會掏空庫房疑慮

政府昨日公布「明日大嶼」填海計劃估算造價，金額高達6,240億元，又罕有地引述測量師學會的賣地收益估算，稱可達1.1萬億元。發展局局長黃偉綸在港台千禧年代承認提出估算收入的做法「破例」及「罕見」，強調估算粗略及保守，目的是釋除市民對項目會掏空庫房的疑慮。

不過，「明日大嶼」填海及基建造價以2018年9月格價計算，被質疑好大機會超支至過萬億，黃偉綸在港台節目指，以去年格價計算是「最易清楚嘅概念」，令社會大眾容易明白。他續指，超支說法是「水脹船高」的概念，縱使造價會上升，但土地收入亦會隨之增加，「土地格價上漲速度比一般通脹快」，而更重要是最終項目不會令庫房「一貧如洗」。他指，未有估算項目成本上限及下限金額，但將項目成本以發展年期攤分計算，政府有足夠承擔能力。



近年海砂短缺令外界憂慮會大幅增加明日大嶼填海成本，使用機砂去代替海砂填海，亦或對環境造成破壞。黃偉綸指，河砂為一公噸200幾元，質料較滑，填海無需要用到。他指，填海只需用到海砂或機砂，東涌東部填海工程及三跑項目，均越來越多用機砂，120元一公噸，包括運費，每公噸成本較海砂平60元。他續指，機砂對海洋生態並無破壞，反而「海砂」則有這方面影響，「機砂係石礦做，唔會有呢個問題。」