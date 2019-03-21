【郭炳江出獄】今早刑滿出獄　一頭白髮步出赤柱監獄

新鴻基地產前聯席主席郭炳江被揭支付前政務司司長許仕仁約2,000萬元及提供免費提供豪宅，涉串謀公職人員行為失當罪罪成，被判監禁5年。今日（21日）服刑期滿，早上9時許步出赤柱監獄。 郭炳江的家人及新地要員，一早到監獄外打點，以應對在外等候傳媒。

郭炳江刑滿出獄，其兒子郭基煇(右二)、女兒新曉妍及胞弟郭炳聯(右一)到場迎接。(張浩維攝)

今日（21日）早上大批傳媒於赤柱監獄外等候，郭炳江兒子郭基煇、女兒郭曉妍，以及胞弟郭炳聯於等候迎接郭炳江出獄。

在約早上9時許，郭炳江身穿西裝步出赤柱監獄，家人一擁而上，一頭白髮的郭炳江也露出喜悅。

郭炳江子女郭基煇及郭曉妍早上近9時到達赤柱監獄。(張浩維攝)

今日(21日)早上大批傳媒在赤柱監獄外守候。(梁銘康攝)

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新地案四名被告（左起）許仕仁、郭炳江、陳鉅源及關雄生罪成，郭炳江今日出獄後，只餘許仕仁仍在服刑。（資料圖片）

向許仕仁提供利益罪成 判囚5年

郭炳江所涉及的新地案，轟動香港政商界。廉政公署在2008年中收到舉報，指前政務司司長許仕仁與新地之間的隱秘利益關係。廉署追查六年後，在2012年拘捕許仕仁、郭炳江及其弟郭炳聯、以及時任新地執董陳鉅源、港交所前高級副總裁關雄生一共五人。控罪指許仕仁在出任政務司司長前後，迂迴地從新地高層獲取850萬元及1,118萬元，及免租金入住禮頓山豪宅等利益。

法庭在2014年底裁定除郭炳聯無罪外，其他四人罪成，判監五至七年，當中郭炳江刑期為五年。他在2016年獲終審法院批准以1,000萬元保釋等候上訴，惟2017年中終院頒下判詞維持原判，隨即再入獄。由於在獄中表現良好，按例獲扣減三分一刑期，今日刑滿出獄。