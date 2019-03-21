【郭炳江出獄】五被告現況逐個睇　料許仕仁今年底出獄

前政務司司長許仕仁因收受新鴻基地產高層約2,000萬元款項，前聯席主席郭炳江涉串謀公職人員行為失當罪罪成，被判監禁5年並罰款50萬港元，至今日（21日）刑滿出獄。 同案尚有四名被告，當中郭炳江弟郭炳聯脫罪，續掌管新地。其他三人與郭炳江一樣罪成入獄，當中判囚5年的港交所前高級副總裁關雄生因在獄中行為良好，獲扣減三分一刑期而早於去年4月中出獄；被判囚6年的原新地執行董事陳鉅源於去年10月出獄，原因是血癌病情惡化，獲特赦提早兩個月重獲自由，據悉經治療後病情有好轉。 案件核心人物、於2014年12月底被判囚7年半的許仕仁，據《監獄規則》，若在囚人士在獄中行為良好，便可獲減刑三分之一，故料許仕仁最快可於今年年底出獄。

許仕仁為貪污罪被判囚最高級官員

獲時任特首曾蔭權提名出任政務司司長的許仕仁，在2005年6月30日宣誓就職，成為特區政府第二把交椅。他在2012年3月29日遭廉署拘捕，是港澳兩地特區政府成立以來，被拘捕的最高級政府官員，更是首位被捕的大紫荊勳賢。許仕仁有「肥龍」稱號，在任時生活奢華。

案件審訊期間，主控官更大爆許仕仁在擔任行政會議成員時，年薪為132萬元，但支出卻高達1,042萬元，生活揮霍無度。

在2014年12月，許仕仁因涉嫌收受多筆款項及無抵押貸款，被裁定公職人員行為失當，以及串謀向公職人員提供利益等5項罪名成立，判處監禁7.5年，同時給予他減刑9個月；並需交還1,118.2萬港元賄款得益，預料他最快可於今年年底出獄。惟許仕仁於2013年11月27日正式被高院頒令破產，他亦表明沒能力償還款項。

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陳鉅源提早出獄醫血癌 一家三口斥2.5億買新地豪宅

作為新地老臣子的前執行董事陳鉅源，於2014年同樣捲入許仕仁貪污案，被判監禁6年，並罰款50萬元。陳鉅源原定在去年12月才刑滿出獄，惟他其後在獄中證實罹患血癌，且病情惡化，懲教署署長因此向特首匯報。陳鉅源最終於去年10月下旬獲特赦，提早兩個月出獄接受治療。消息透露，他在過去數月接受治療後，病情有好轉。

另外，根據土地註冊處資料，陳鉅源於今年初以1.03億元，購入新地何文田豪宅天鑄一個4房單位；而妻子何慧賢（Ho Wai Sin Selina）亦於今年1月，以8,182.5萬元購入新地旗下天鑄一個3房單位，女兒陳嘉妤（CHAN CARRIE）則於上月以7,463萬元購入天鑄另一個3房單位。

港交所前高級副總裁關雄生在扣除假期後，早於去年4月19日出獄。（資料圖片）

另外，同為貪污案被告的港交所前高級副總裁關雄生，被判囚5年，無需罰款。由於他在獄中行為良好，在扣除假期後於去年4月19日出獄，成為案中首名出獄的犯人。

郭炳聯無罪釋放 續掌管新地

廉政公署於2012年7月13日，正式落案起訴郭炳江及郭炳聯兩兄弟、許仕仁、陳鉅源及前港交所高級副總裁關雄生，並即日在東區裁判法院提堂。及至2014年12月19日，陪審團裁定新地聯席主席郭炳聯涉及的四項控罪全部不成立，當庭釋放，成為許仕仁貪污案中唯一一個被判無罪的被告。

郭炳聯為現任全國政協委員、新地主席兼董事總經理；他同時亦為多所公司的董事，包括現為九巴董事、渣打銀行的獨立非執行董事，以及機場空運中心有限公司的董事等。

郭炳江被判監禁5年並罰款50萬港元，今日（21日）刑滿出獄。（資料圖片）

郭炳江出獄後5年不得出任公司董事

郭炳江於今日（21日）出獄。在許仕仁貪污案中，陪審團以7比2裁定他一條串謀公職人員行為失當罪罪成，於2014年12月19日傍晚即時收監，還押荔枝角收押所。郭炳江被判監禁5年並罰款50萬元，政府其後於去年3月2日刊憲，宣布撤除郭炳江的銀紫荊星章，並同時褫奪太平紳士身份。

出獄後的郭炳江，按法庭早前判令，在未來五年不得出任公司董事。