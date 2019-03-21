愛爾蘭環保人士撐調高膠袋徵費：可令市民減少使用膠袋

膠袋徵費推行十年，膠袋量回升，環境局局長黃錦星近日表示將研究膠袋徵費有否上調空間，研加至每個1元。放眼其他地方，愛爾蘭的膠袋徵費政策亦曾加價 。 Zero Waste Alliance Ireland（ZWAI）總監Jack O’Sullivan一直關注環保議題，尤其於減廢、循環經濟（Circular Economy），近日他來港分享了愛爾蘭的例子，指當地政府眼見政策推行數年後膠袋量回升，遂將原本的0.15歐元加至0.22歐元（約1.34至1.96港元），成功有效減低膠袋使用量。

Zero Waste Alliance Ireland（ZWAI）總監Jack O’Sullivan指愛爾蘭膠袋徵費政策曾經加價。（黃詠榆攝）

愛爾蘭推膠袋徵費政策後五年即加費

塑膠廢料是全球面對的問題。香港實行膠袋徵費十年，一直維持每個收取五毫。愛爾蘭環保人士Jack接受訪問時指出，當地膠袋徵費政策過往亦曾有加價，「當我們發覺市民仍會使用一定數量的膠袋，加價能減低他們的膠袋使用量，因而自行攜帶購物袋，從而培養成習慣。」

他表示，愛爾蘭於2002年初次推出膠袋徵費政策，當時收取每個0.15歐元，而為了保持成效，於2007年加價至0.22歐元，增幅為47%。現時膠袋只佔當地垃圾0.14%，比起2002年的5%少得多。他又提到，膠袋徵費的收入會用以處理廢物政策、環保研究，「減少膠袋同時，又能增加政府收入。」

商界環保協會政策及研究總監吳家穎指，歐盟環保政策值得政府借鏡。（黃詠榆攝）

倡生產者責任制擴至超市

除了膠袋問題，近年亦有不少環保人士抗議超市產品、水果有過多包裝，造成浪費。Jack認為，生產者責任於環保議題不可劃決。針對香港情況，他認為政府可立例，要求超市有責任收回產品的包裝，「如在每間超市內或附近放置回收箱，而顧客講買產品後，可將包裝放置於箱內。」

他又坦言，執行上的確有一定難度，如商家及後的處理做法，建議政府應確保收回的物料是有市場的、可以再造，不過第一步應是在回收前已停止製造相關廢物。

商界環保協會政策及研究總監吳家穎指，若於香港推行生產者回收責任概念，很多細節需再思考，「即使生產商喺香港，如果放在某一超市，責任、回收費用屬誰？若果犯規，向誰追罰款？如何去回收？」吳指，雖香港與歐盟面對的環保問題、實際情況不盡相同，惟歐盟於法規上十分清晰、具指引，而香港則沒那麼全面，進程更十分緩慢，在制定政策時宜向歐盟借鏡。