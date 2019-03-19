港人日棄數百噸膠袋　徵費加至$1就可源頭減廢？

本周日（17日）環境局局長黃錦星指今年年中將會從兩方面檢討膠袋徵費，包括收費水平及豁免範圍，並稱每個膠袋徵費由現時五毫增加至一元「是可以考慮的方向」。膠袋徵費已推行近十年，但堆填區膠袋的數量估計仍高達43億個，值得檢討，加價亦有其必要，政府應同時考慮進一步制定積效指標，為徵費計劃訂定長遠而清晰的減廢目標及價格水平掛鈎機制等。不過，除了關注膠袋的使用量，政府更要着力改變市民行為習慣，並堵截商戶提供其他即棄包裝的漏洞，達致源頭減廢。

環境局局長黃錦星表示，政府將於年中至第三季檢討膠袋徵費，以研究有否上調空間。（資料圖片）

2009年起約3,500間連鎖及大型零售店實施的首階段塑膠購物袋環保徵費計劃，商戶派發膠袋每個須收費至少五毫。政策至今推行超過十年，未曾加價，在2015年徵費計劃推展至全港零售點實施之初，已有零售業界人士指有需要時顧客未必會計較，質疑徵費定價過低。

《香港固體廢物監察報告》顯示，家居廢物中膠袋重量自2010年起下降，到2016年跌至每日443公噸，但在2017年反彈至514公噸，工商業廢物也有類似趨勢。此外，據環保署數字，塑膠購物袋在堆填區的估計棄置量由2014年約52.4億個，跌至 2015年約39.3億個，減幅達25%，但2016年仍回升至高達近43.9億個。兩組數字均反映徵費效力減弱，政府有必要作出檢討。

2008-2017年本港每日棄置膠袋的重量。（來源：香港固體廢物監察報告2008-2017）

徵費是在經濟層面遏止濫用塑膠購物袋，隨着十年來通脹及物價指數上升，政府調整最低收費實屬合理。此外，增加收費亦可進一步提醒消費者使用膠袋的環境成本，配合「污染者自付」原則，從而提升消費者的環保意識。當然，日後政府為收費水平作檢討時，除了需評估價格調整對基層市民的影響，亦應制定政策指標，將目標減少的膠袋量與收費水平掛鈎，並配合消費習慣數據作出針對性的措施。

轉用紙袋礙源頭減廢 過渡期欠消費者友善措施

事實上，現存的膠袋徵費計劃仍有漏洞，甚至連治標也談不上。在2009年以後，本港不少大型連鎖服裝店及百貨公司等均轉用紙袋避過規定，環保署的堆填區調查估計，在2009年至2010年中期間，堆填區的紙袋由2,800萬個增至4,300萬個。必須知道，紙袋在製造過程中包括砍樹、以化學物質造紙漿、強力漂白等，消耗的能量和水份甚至比製造膠袋更多。因此，除了加強規管膠袋使用外，還要計劃規限紙袋使用。政府早已知悉相關數據，實不應容讓浪費情況惡化。

膠袋徵費計劃的原意是鼓勵市民改變消費習慣，但若然幾年過後，徵費效果日減，使用代替品愈趨普遍，政府就須尋求更多治標又治本的辦法。

在短期措施方面，政府可推出更多消費者友善措施。例如，台北市政府環境保護局與商戶合作推出押金環保袋，讓未有自備環保袋的消費者可選擇留下環保袋日後重覆使用，或於30天內歸還並退回按金，有關措施值得參考。此外，港府可為商戶提供貨品包裝訂定指引，禁止主動提供紙袋，並優先在政府大樓、公營機構、學校等推出試驗計劃，全面禁用非必要、不影響衞生安全的即棄膠袋、紙袋、膠餐具等產品。

政府在環保政策的規劃上，應有更長遠的考慮，宜制定全面的監測、報告及檢討系統以確保徵費計劃有效運行，達到減廢目標，並積極訂定階段性的指標及檢討，跟上國際步伐。同時，政府亦應推動市民的環保意識，提供過渡及監管措施，以配合環保政策的整體執行。